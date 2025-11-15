باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که قصد دارد از شبکه بیبیسی شکایت کند و خواستار دریافت ۵ میلیون دلار به عنوان خسارت است.
ترامپ در حالی که برای تعطیلات آخر هفته به فلوریدا میرفت، در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: «ما از آنها به مبلغ بین ۱ تا ۵ میلیارد دلار شکایت خواهیم کرد. فکر میکنم باید این کار را بکنم، منظورم این است که آنها حتی اعتراف کردهاند که تقلب کردهاند. آنها کلماتی را که از دهان من بیرون میآمد، تغییر دادند.»
ترامپ گفته است که بیبیسی سخنرانی او در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را «به شکلی نادرست» ویرایش کرده و سبب شده طوری به نظر برسد که او در حال تشویق مردم به شورش است.
در ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ طرفداران دونالد ترامپ در پایتخت آمریکا تجمع کردند تا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شکست او در برابر جو بایدن اعتراض کنند. ترامپ در طول سخنرانی به هواداران خود گفت که به سمت ساختمان کنگره بروند تا «نمایندگان صدای واقعی مردم را بشنوند» و جلوی تایید نتایج انتخابات را بگیرند. بیبیسی در مستندی جنجالی که پیرامون این موضوع ساخته، بخشهایی از سخنرانی ترامپ را منتشر کرده است. به گفته وکلای ترامپ، این مستند عمدا طوری ویرایش شده که ترامپ را در حال تحریک به خشونت و حمله به کنگره نشان میدهد.
وکلای ترامپ در ابتدا تا جمعه مهلتی را برای بیبیسی تعیین کرده بودند تا مستند خود را پس بگیرد. آنها همچنین خواستار عذرخواهی و جبران خسارت توسط بیبیسی شدند.
در مقابل، بیبیسی اعلام کرد که ویرایش اظهارات ترامپ «خطای تصمیمگیری» بوده و روز پنجشنبه عذرخواهی خود را برای ترامپ ارسال کرد، اما گفت که این مستند را دوباره پخش نخواهد کرد و ادعای افترا را رد کرد.
این اختلاف به جدیترین بحران شبکه بیبیسی در دهههای اخیر تبدیل شده است. تیم دیوی، مدیر کل و دبورا ترنس، رئیس بخش اخبار، این هفته به دلیل جنجال ناشی از جانبداری و خطا در ویرایش، استعفا کردند.
منبع: رویترز