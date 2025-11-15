باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست شورای معاونین، مشاورین و مدیران ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر امروز شنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد و سیدرضا صالحیامیری، ضمن قدردانی از عملکرد یک سال گذشته تمامی مجموعه وزارتخانه، مسیر پیشرو را به عنوان «مرحلهای جدید و سختتر، اما همراه با فرصتهای بزرگ» تبیین کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون برنامهوبودجه و سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی گفت: این عملکرد برتر در میان دستگاهها، محصول تلاش تکتک شماست. بیشترین موفقیت متعلق به شهرستانها و سپس استانهاست و کمترین آن سهم وزیر است.
او این موفقیت را «آغاز راه» خواند و افزود: اکنون باید اثبات کنیم که با انگیزه، اراده، همبستگی، انسجام و سرعت میتوانیم به اهداف تعیینشده برسیم.
سال دوم؛ سال نتیجهها، نه برنامهها
صالحیامیری با تاکید بر اینکه «احساس موفقیت نباید منجر به توقف شود» ادامه داد: سال دوم باید سال نتیجهها باشد. برنامهها تصویب و آغاز شدهاند؛ اکنون زمان به ثمر رسیدن آنهاست.
او از همه همکاران در تهران، استانها و شهرستانها خواست از بروکراسی و کاغذبازی فاصله بگیرند و تمرکز را بر نتیجهگرایی بگذارند.
۶۵ سفر استانی، ۱۱۵ شهرستان؛ اکنون نوبت شتاب بیشتر
وزیر با اشاره به ۶۵ سفر استانی و حضور در ۱۱۵ شهرستان طی سال گذشته گفت: این الگو باید توسط مدیران استانها با سفرهای منظم شهرستانی ادامه یابد. رویکرد پروژهمحوری الزامی است و دوران کلیگویی پایان یافته است. مدیران تکتک پروژهها را مسئلهشناسی کنند، دلایل موفقیت یا عدم موفقیت را احصا کنند و موانع را بردارند.
تمرکز ۹۰ درصدی ظرفیتها در استانها
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گسترده استانی گفت: ۹۰ درصد توان وزارتخانه در استانهاست. معاونین ستادی باید سفرهای منظم خود را تعریف کنند و مدیران استان و شهرستانها نیز همزمان برنامه سفرهای میدانی خود را ارائه دهند.
او تاکید کرد: نشستن در اتاقها ما را به مقصد نمیرساند؛ اکنون زمان حرکت همزمان و فراگیر است.
اختیار مدیریتی؛ شرط سرعت عمل
وزیر بار دیگر بر تفویض اختیار تاکید کرد و گفت: هیچ مدیری نباید به دلیل نداشتن اختیار از انجام کار باز بماند. همه شما در حکم یک معاون و حتی وزیر هستید؛ تصمیمهای لازم را شجاعانه بگیرید.
اجتماعیسازی میراثفرهنگی و گردشگری
صالحیامیری، بازسازی رابطه میان وزارتخانه و مردم را یک ضرورت دانست و گفت: مردم باید احساس خوبی از دستگاه داشته باشند. رضایتمندی واقعی زمانی است که مردم در میدان از عملکرد ما رضایت داشته باشند.
پروژهها باید اولویتبندی شوند
وزیر میراثفرهنگی تاکید کرد: هیچکس نمیتواند همه کارها را همزمان انجام دهد. هر استان باید پنج پروژه اولویت یک، ده پروژه اولویت دو و بیست پروژه اولویت سه تعیین و به وزیر پاسخ بدهد. همزمان منابع در حال تزریق است و این روند ادامه خواهد داشت.
کمیته توسعه زیرساخت گردشگری؛ راهحل کاهش فاصله دستگاهها
او با اشاره به لزوم تشکیل کمیته توسعه زیرساخت گردشگری در ۳۱ استان گفت: این کمیته با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل میراثفرهنگی تشکیل شود تا تصمیمات متمرکز و سریع اتخاذ شود و شکاف میان دستگاهها از بین برود.
جذب منابع تسهیلات؛ شاخص اصلی ارزیابی مدیران استان
وزیر با بیان اینکه «منابع داریم و اکنون منتظر شما هستیم» توضیح داد: سال گذشته ۲.۵ همت منابع داشتیم؛ امسال ۲۰ همت و با موافقت اخیر به ۴۰ همت رسیده است. جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۵ و سایر منابع، شاخص اصلی ارزیابی سالیانه مدیران است.
حرکت از تحقیق متمرکز به حضور میدانی
او تاکید کرد: پژوهشگاه باید در صحنه باشد؛ صرف پژوهش در تهران مشکل ما را حل نمیکند. حضور در جیرفت، هگمتانه، شهر سوخته و سراسر کشور ضروری است.
جهش گردشگری با محوریت استانهای ساحلی
وزیر از استانداران استانهای ساحلی خواست برنامههای خود را سریعا تدوین کنند و گفت: جلسات ویژه استانهای ساحلی بهزودی ادامه پیدا میکند.
دو شعار اجرایی: هر روستا یک بومگردی – هر شهرستان یک خانه صنایعدستی
او افزود: بومگردی یعنی بازگشت اقتصاد، فرهنگ و هویت روستایی. صنایعدستی نیز باید در هر شهرستان یک خانه و نمایشگاه داشته باشد. این اقدامات کاملاً عملیاتی است.
صالحیامیری گفت: منابع گستردهای در استانها توزیع میشود؛ مدیران باید پروژه تعریف کنند و منابع استانی را جذب کنند.
وی با اشاره به گفتوگوی خود با وزیر گردشگری عراق در حاشیه نشست جهانی ریاض گفت: تبادل گردشگر در مرزها صددرصد مورد حمایت طرف عراقی است و میتواند اقتصاد مرزی را فعال کند.
توجه ویژه به معیشت کارکنان
او ادامه داد: معیشت کارکنان به حق محل گلایه است. چند راهحل در حال بررسی است، اما مدیران استانها نیز باید از ظرفیتهای استانی برای بهبود شرایط همکاران خود استفاده کنند.
نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی بهمنماه و نوروز ۱۴۰۵؛ آغاز موج اجتماعی جدید
وزیرمیراثفرهنگی با اشاره به برنامه سنگین بهمنماه گفت: نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی باید به یک موج اجتماعی تبدیل شود. همه استانها باید با قدرت در تهران حاضر باشند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت