باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با تشریح مشکلات موجود پیرامون بیمارستان چشمپزشکی فارابی گفت: یکی از مهمترین مسائل، نبود پارکینگ مناسب در بخش اورژانس است که باعث شده بیماران و همراهان آنها با مشکلات جدی در توقف خودرو مواجه شوند و این موضوع موجب تشدید گرههای ترافیکی در معابر اطراف بیمارستان شده است.
او همچنین به تداخل جدی سواره و پیاده در محدوده بیمارستان اشاره کرد و افزود، چیدمان فعلی مسیرهای عبور، نه تنها موجب سردرگمی شهروندان شده بلکه ایمنی بیماران و عابران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ساماندهی این بخش از اولویتهای ماست.
شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه نابسامانی و حضور غیرمنظم بهرهبرداران بیمارستان در گذرهای پیرامونی باعث ایجاد بینظمی و اختلال در تردد شده، اظهار کرد، این وضعیت علاوه بر ایجاد مزاحمت برای رفتوآمد شهروندان، احساس ناامنی را نیز افزایش داده است و نیازمند اصلاح فوری است.
قمی همچنین ناایمنی شدید برای بهرهبرداران را از دیگر چالشهای مهم عنوان کرد و گفت، وضعیت موجود با استانداردهای ایمنی سازگار نیست و باید با همکاری دستگاههای مرتبط، اقدامات اصلاحی هرچه سریعتر انجام شود.
او درباره عدم امکان ورود بیماران اورژانسی با خودرو به داخل محوطه بیمارستان نیز تصریح کرد، این محدودیت باعث شده خودروهای حامل بیماران اضطراری در حاشیه بیمارستان متوقف شوند و همین موضوع هم درمان را به تأخیر میاندازد و هم ترافیک نقطهای ایجاد میکند.
شهردار منطقه ۱۱ در پایان تأکید کرد : هدف ما از طرح این مسائل، رفع گرههای ترافیکی و ایجاد آسایش برای مردم است و توقع شهرداری، همراهی و همکاری کامل مسئولان بیمارستان فارابی برای حل این مشکلات و اجرای راهکارهای پیشنهادی است.