رئیس آنروا می‌گوید غزه با «عذابی مضاعف» با آمدن فصل سرما رو‌به‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا با شروع زمستان، زنگ خطر را در مورد بدتر شدن شرایط فلسطینی‌های آواره در غزه به صدا درآورده است، چرا که باران شدید، اردوگاه‌های موقت محل سکونت صد‌ها هزار نفر را زیر آب برده است.

لازارینی گفت: «هوا در غزه سرد و مرطوب است. آوارگان اکنون با زمستانی سخت و بدون امکانات اولیه برای محافظت از خود در برابر باران و سرما رو‌به‌رو هستند.»

او تلفات انسانی را «بدبختی مضاعف» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که پناهگاه‌های شکننده «به سرعت دچار سیل می‌شوند و وسایل مردم را خیس می‌کنند».

وی افزود: «نیاز فوری به پناهگاه بیشتر برای مردم وجود دارد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: آنروا ، آتش بس غزه
