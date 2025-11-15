رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی به اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران و دوازدهمین دوره المپیاد هندسه نوشت: المپیاد بین‌المللی ترکیبیات به مثابه پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی به اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران و دوازدهمین دوره المپیاد هندسه اظهار داشت: این مراسم باشکوه، نه صرفا رقابتی علمی، بلکه جشنی برای اندیشه و نمادی برخاسته از همت و دانش توانمندی ایران عزیز در خلق یک جریان علمی جهانی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به همه شما نخبگان جوان که از سراسر ایران و جهان در این مهد تمدن و خرد، گردهم آمده‌اید، خوش‌آمد می‌گویم. این مراسم باشکوه، نه صرفا رقابتی علمی، بلکه جشنی برای اندیشه و نمادی برخاسته از همت و دانش توانمندی ایران عزیز در خلق یک جریان علمی جهانی است.

المپیاد بین‌المللی ترکیبیات به مثابه پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است. کشور ما مفتخر است که به بنیان‌گذاران این حرکت نشان داده زبان علم، زبان گفت‌وگوی ملت‌ها و سازنده آینده‌ای مشترک است. ما دیگر فقط پرچم ایران را بر سکوی افتخار دیگران نمی‌افزاییم، بلکه امروز، معمار سکویی هستیم که پرچم‌مان بر آن، نشانه مرجعیت و پیشگامی علمی جهان است.

حضور شما عزیزان در این آوردگاه، نشانه اراده و استعدادی است که مرز‌های جغرافیا را درنوردیده است. از تلاش‌های متخصصان و جوانان دانشمند باشگاه دانش‌پژوهان جوان و کمیته‌های علمی، اجرایی و بین‌المللی این المپیاد و مسئولان دست اندرکار، صمیمانه سپاسگزارم که با درایت و تعهد و تعیین چارچوب و استاندارد علمی برای این رویداد بین‌المللی بر غنای هرچه بیشتر آن افزوده‌اند.

برای همه حاضران و جوانان عزیز در این رویداد علمی آرزوی موفقیت در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی دارم و امیدوارم همواره به یاد داشته باشید که بزرگ‌ترین دستاورد، دانشی است که می‌اندوزید و آن را در خدمت جامعه و مردم قرار می‌دهید و نیز دوستی‌هایی است که بر پایه احترام و علم شکل می‌گیرد.

محسن حاجی میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهور

برچسب ها: ترکیبیات ، رئیس دفتر رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
مسابقات ترکیبیات ایران در کنار روسیه، مرجع معتبر جهانی شد+ فیلم
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
با حضور وزیر آموزش و پرورش؛
المپیاد‌های بین المللی ترکیبیات و هندسه ایران به ایستگاه پایانی رسید/ حضور نمایندگان ۷۳ کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
آخرین اخبار
المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
زندگی آسان و اثرگذار با کنار گذاشتن تشریفات و تجملات امکان‌پذیر است
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی نشان‌دهنده جنایتکار بودن صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست
الیاس حضرتی با استعفای «فیاض زاهد» عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت موافقت کرد
واکنش ایران به ادعای بی‌اساس کانادا
سفیر ایران در سازمان ملل: تهران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین میرآقایی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت خواهر محمود احمدی نژاد را تسلیت گفت
پزشکیان: برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت است
بازدید سردار کریمی از روند استقرار یگان‌ها و آمادگی عملیاتی نیرو‌ها در غرب کشور