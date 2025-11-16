گزارش اختصاصی باشگاه خبرنگاران از وضعیت سد لتیان

سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود با سطح حوزه آبریزی به مساحت ۶۹۸۰۰ کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب سالانه به میزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. سد لتیان، یکی از پنج سد اصلی تأمین آب شرب پایتخت محسوب می‌شود. در حالی تهران وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شده که ذخیره سد لتیان به کمترین میزان در ۶۰ سال اخیر رسیده است. اکنون سد لتیان در لایه اول، کاهش تراز آب به کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت رسیده و در لایه دوم، اثرات مخرب این کم‌آبی بر زیست‌بوم منطقه را شاهد هستیم و در لایه سوم، هشداری مهم برای تأمین آب شرب پایتخت است. گزارش میدانی تیم خبری باشگاه خبرنگاران از سد لتیان، این سه گانه بحران را در قاب عکس و در این گزارش به تصویر کشیده است.