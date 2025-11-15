تیم فوتبال امید ایران در شرایطی که از حریف خود پیش بود با دو اشتباه مبتدیانه دروازه بان خود مقابل قرقیزستان شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان امید رونخواه که در تورنمنت قرقیزستان شرکت کرده‌اند و بازی اول را به روسیه باخته بودند، شامگاه امروز شنبه در دیدار دوم خود به مصاف تیم قرقیزستان رفتند و ۲ بر یک شکست خوردند.

در این دیدار که به میزبانی قرقیزستان برگزار شد، مهدی جعفری در دقیقه ۵۷ با شوتی زیبا دروازه حریف را باز کرد، اما در وقت‌های اضافه بازی تیم حریف موفق شد روی اشتباه محمد خلیفه دروازه بان تیم امید ایران به دو گل برسد که گل دوم این تیم در حالتی عجیب و کاملا مبتدیانه وارد دروازه ایران شد.

تیم فوتبال امید ایران روز سه شنبه در سومین دیدار خود در این تورنمنت به مصاف تیم بحرین خواهند رفت.