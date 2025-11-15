تیم فوتبال امید ایران در شرایطی که از حریف خود پیش بود با دو اشتباه مبتدیانه دروازه بان خود مقابل قرقیزستان شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان امید رونخواه که در تورنمنت قرقیزستان شرکت کرده‌اند و بازی اول را به روسیه باخته بودند، شامگاه امروز شنبه در دیدار دوم خود به مصاف تیم قرقیزستان رفتند و ۲ بر یک شکست خوردند.

در این دیدار که به میزبانی قرقیزستان برگزار شد، مهدی جعفری در دقیقه ۵۷ با شوتی زیبا دروازه حریف را باز کرد، اما در وقت‌های اضافه بازی تیم حریف موفق شد روی اشتباه محمد خلیفه دروازه بان تیم امید ایران به دو گل برسد که گل دوم این تیم در حالتی عجیب و کاملا مبتدیانه وارد دروازه ایران شد.

تیم فوتبال امید ایران روز سه شنبه در سومین دیدار خود در این تورنمنت به مصاف تیم بحرین خواهند رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ، فوتبال امید
خبرهای مرتبط
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
برد پرسپولیس مقابل گل‌گهر در بازی دوستانه
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
آخرین اخبار
تیم فوتبال امید ایران با دو اشتباه عجیب به قرقیزستان باخت
لواندوفسکی: نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود/ از والدین برخی هم‌تیمی‌هایم بزرگ‌تر هستم
جلسه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اوسمار
برد پرسپولیس مقابل گل‌گهر در بازی دوستانه
کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
پایان لیگ ترامپولین باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتایج ۳ رده سنی
تیم ملی والیبال جوانان بهتر بود به بازی های کشورهای اسلامی اعزامی شود/ مسئولان به دنبال مدال طلا تا آزمایش جوانان هستند
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
محمد رهبری: برای تکرار مدال‌های دوره قبل بازی‌ها تلاش می‌کنیم
پاریسی‌ها به دنبال وینیسیوس؛ طغیان ستاره برزیلی کار دستش می‌دهد؟
قهرمان کشتی فرنگی جهان: قول می‌دهیم ۱۰۰ درصد توانمان را روی تشک بگذاریم
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
آغاز رویداد بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش با شعار «از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت»
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
داوران ایرانی جام ملت‌های فوتبال آسیا را قضاوت می‌کنند
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
جهانبخش رکورد خود در هلند را از دست می‌دهد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
لیگ برتر والیبال نوجوانان؛ تیم ملی زیر ۱۶ سال و شهداب در فینال
برنامه دیدار های تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا _ اقیانوسیه
پایان کار ورزشکاران دو گانه ایران در بازی‌های اسلامی با عنوان چهارمی
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
تیم‌های ملی دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی و بسکتبال وارد ریاض شدند
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله