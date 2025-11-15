باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش سودان موفق شده دو منطقه در ایالت «کردفان شمالی» واقع در مرکز این کشور را تصرف کند.

ارتش که با دولت رسمی سودان متحد است، در حالی این دو منطقه را پس می‌گیرد که نیرو‌های شبه نظامی «پشتیبانی سریع» به جنایات خود در شهر الفاشر ادامه می‌دهند. این شهر اخیرا به تصرف شبه نظامیان درآمده و گفته می‌شود نیرو‌های پشتیبانی سریع در آن مشغول سوزاندن اجساد هستند تا شواهد کشتار‌های دسته‌جمعی و سایر جنایات را از بین ببرند.

تصاویر ماهواره‌ای جنگجویان شبه‌نظامی را در حال دفن اجساد در داخل و اطراف الفاشر نشان می‌دهد و هیچ تحرکی از مردم در بازار‌ها و مناطق دریافت آب دیده نمی‌شود.

نبرد بین شبه نظامیان و ارتش سودان از بهار سال ۲۰۲۳ آغاز شد. این جنگ داخلی تاکنون بیشتر در غرب سودان متمرکز بوده ولی اخیرا در حال گسترش به شرق است. جنگ داخلی سودان سبب «بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان» شده و بیش از ۱۲ میلیون نفر را مجبور کرده خانه‌های خود را ترک کنند.

منبع: الجزیره