باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق روز شنبه در خاتمه جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای راهآهن اردبیل- میانه و چابهار- زاهدان در محل وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالهاست که مردم منتظر افتتاح و بهرهبرداری از دو پروژه ریلی اردبیل- میانه و چابهار- زاهدان هستند.
وی گفت: پروژه ریلی چابهار- زاهدان دارای ویژگیهای مهم و استراتژیکی است و اتصال چابهار به خطوط اصلی و کریدورهای ریلی کشور اهمیت زیادی دارد.
صادق ادامه داد: در سفر به کشورهای همسایه شمالی، همچنین هند و پاکستان، یکی از مواردی که مسئولان آن کشورها همواره پیگیری میکنند اتصال ریلی چابهار به زاهدان است.
صادق ادامه داد: مطابق آخرین گزارشگیری که در روز جاری انجام شد، پیمانکار پروژه خط آهن چابهار- زاهدان موفق شده رکوردهایی در ریل گذاری ثبت کند و شعار «ما میتوانیم» به روشنی در این پروژه به منصه ظهور رسیده است.
وی بیان داشت: هم اکنون زیرسازی پروژه خاش- ایرانشهر انجام شده و زیرسازی پروژه نیکشهر- ایرانشهر باید سرعت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: زیرسازی بیش از ۱۳۰ کیلومتر از مسیر تا پایان آذر به پایان خواهد رسید و ایستگاههای راه آهن خاش، نیکشهر و زاهدان نیز تا پایان دی ماه به اتمام میرسد.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال کل پروژه و ایستگاهها قابل بهرهبرداری شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین در خصوص راه آهن اردبیل- میانه اظهار داشت: بیش از دو دهه است که مردم منتظر بهرهبرداری از این مسیر ریلی هستند.
وی گفت: هم اکنون عملیات عمرانی ایستگاه راهآهن در مسیر یاد شده به پایان کار خود رسیده و ریل گذاری مسیر بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
صادق خاطرنشان کرد: تا پایان بهمن ماه میتوانیم شاهد بهرهبرداری از ریل و ایستگاه راه آهن در این مسیر باشیم.
اولویتبندی جادهها برای اصلاح
وی در خاتمه در خصوص وضعیت جادههای کشور یادآور شد: در بسیاری از جادهها و محورهای مواصلاتی مشکلاتی داریم که البته منابع مالی نیز محدود است.
صادق افزود: بهترین اتفاقی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه شاهد بودیم اولویتبندی جادهها بود، همچنین توانستیم به منظور توسعه شبکه آزادراهی بخش خصوصی را نیز پای کار بیاوریم و از این نظر در یک سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشتهایم.
وی گفت: بخش دیگری از این موضوع را با سازمان راهداری به پیش میبریم که در این زمینه نیز اولویت بندی طرحها و پروژهها انجام شده و مسیرهایی که رفت و آمد بیشتری در آنها انجام میشود در اولویت خواهد بود.
پیشرفت ۹۵ درصدی راه آهن اردبیل- میانه و ۸۶ درصدی خط ریلی چابهار- زاهدان
هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این جلسه یادآور شد: تا پیش از آخرین سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل، ایستگاه اردبیل واقع در ۶ کیلومتری این شهر با رکود در عملیات مواجه بود، اما با انتخاب پیمانکار جدید هم اکنون عملیات تکمیلی زیرسازی در این ایستگاه در حال اجراست، همچنین ساخت ساختمان ایستگاه رو به اتمام بوده و خطوط فرعی آن نیز در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در این پروژه در مجموع ۱۸۷ کیلومتر ریل گذاری انجام خواهد شد، خاطرنشانکرد: تا امروز ۱۷۹ کیلومتر از مسیر ریلگذاری شده که ۱۷۲.۵ کیلومتر مربوط به خط اصلی است.
بازوند ادامهداد: روزانه ۴۰۰ متر ریلگذاری در این مسیر قابل انجام است و در مجموع با احتساب خطوط ایستگاهی، هشت کیلومتر ریل گذاری باقی مانده است.
وی همچنین با اشاره به ساختمان مرکزی ایستگاه اردبیل که پیشرفت ۹۸ درصدی داشته است، اظهار داشت: دو درصد باقیمانده مربوط به محوطه سازی، فضای سبز، پارکینگ و ساختمانهای جانبی است و همه انشعابات آب، برق، گاز و فیبر نوری آن کامل شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این مسیر ایستگاه فیروزآباد به عنوان ایستگاه نماز در نظر گرفته شده که تاکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، راه دسترسی آن آسفالت و برقرار شده و مجموعه مساحت آن ۶۵۰ متر مربع است.
وی همچنین در خصوص پروژه ریلی چابهار- زاهدان اظهار داشت: عملیات در محدوده خاش به ایرانشهر تقریباً رو به پایان است و کمتر از ۱۰ کیلومتر ریلگذاری آن باقی مانده است.
معاون وزیر راه شهرسازی خاطرنشانکرد: طی یک ماه آینده عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن ایرانشهر به پایان خواهد رسید و با احتساب ایستگاههای بین راهی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی دو ماه آینده این محدوده قابل بهرهبرداری خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به محدوده ایرانشهر به نیکشهر یادآور شد: عملیات در این مسیر ۷۱ درصد پیشرفت داشته و ریل گذاری در قطعات ۳ و ۴ آن اجرایی شده است.
بازوند ادامه داد: همچنین پیشرفت کل پروژه محدوده چابهار به نیکشهر ۸۲ درصد است و فقط ۴۷ کیلومتر ریل گذاری از مجموعه ۱۴۲ کیلومتر آن باقی مانده است.
وی افزود: از ایرانشهر تا بندر شهید بهشتی چابهار نیز عملیات زیرسازی در قطعات ۳ و ۴ در حال انجام است و تا پایان آذر ماه بخش اعظم زیرسازی آن تکمیل میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشانکرد: سال گذشته ۱۰ همت تخصیص منابع مالی در این پروژه عظیم ریلی داشتیم و در سال جاری نیز تاکنون ۱۱.۵ همت واریز شده است.
ثبت رکورد ۵۰ کیلومتر ریل گذاری در مهر ماه
وی تصریح کرد: از پنجم آذر ماه سال گذشته که عملیات ریل گذاری در مسیر خاش- چابهار آغاز شد، تا امروز بیش از ۳۰۰ کیلومتر ریلگذاری شده و فقط در مهرماه ۵۰ کیلومتر ریل گذاری داشتیم که رکوردی در کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با این سرعت به طور حتم ریل تا پایان سال به چابهار خواهد رسید.
وی خطوط ریلی درود- خرم آباد- اندیمشک، شهرکرد- اصفهان و کرمانشاه- خسروی را جزو دیگر خطوط مهم ریلی کشور برشمرد که عملیات مربوطه با قوت در آنها در حال انجام است.