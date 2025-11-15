باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان، بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده است. سهم بخش تجارت از این میزان ۲۶.۳ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس آمار‌های رسمی، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان‌ماه، بانک مرکزی بیش از ۳۶ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالا‌های اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تأمین کرده است.

از کل ارز تأمین‌شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. در بین گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ارز برای وارداتی به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ارزش کل ارز تأمین‌شده برای «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» بیش از ۳.۴ میلیارد دلار و برای «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» بیش از ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین «صنایع شیمیایی و پلیمری» بیش از ۲.۷ میلیارد دلار و «صنایع معدنی» بیش از ۱.۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.

سهم بخش «منسوجات و پوشاک» از این محل ۶۸۵ میلیون دلار اعلام شده و مبلغ ۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص داده شده است.

بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته که پس از بخش تجارت، در رتبه دوم قرار دارد.

گفتنی است، برای تأمین نیاز‌های خدماتی کشور نیز ۹۶۰ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.