بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان، بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان، بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده است. سهم بخش تجارت از این میزان ۲۶.۳ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس آمار‌های رسمی، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان‌ماه، بانک مرکزی بیش از ۳۶ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالا‌های اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تأمین کرده است.

از کل ارز تأمین‌شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. در بین گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ارز برای وارداتی به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ارزش کل ارز تأمین‌شده برای «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» بیش از ۳.۴ میلیارد دلار و برای «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» بیش از ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین «صنایع شیمیایی و پلیمری» بیش از ۲.۷ میلیارد دلار و «صنایع معدنی» بیش از ۱.۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.

سهم بخش «منسوجات و پوشاک» از این محل ۶۸۵ میلیون دلار اعلام شده و مبلغ ۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص داده شده است.

بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته که پس از بخش تجارت، در رتبه دوم قرار دارد.

گفتنی است، برای تأمین نیاز‌های خدماتی کشور نیز ۹۶۰ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

برچسب ها: تامین ارز ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا برگزار می‌شود
تأمین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی
پروزیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۴ آبان ماه
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
کنتور‌های هوشمند برق استان تهران به ۵۰۰ هزار عدد می‌رسد
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می‌شود
آخرین اخبار
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
تأمین بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات توسط بانک مرکزی
رکورد ریلی در پروژه چابهار-زاهدان جابجا شد/ بهره‌برداری از مسیر اردبیل- میانه تا پایان بهمن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۴ آبان ماه
شیر مدرسه چرا توزیع نشد؟ 
وضع سخت و وخیم ذخایر آبی سد‌های کشور+ فیلم
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
مصرف سالانه کره در کشور به ۴۰ هزارتن رسید
مرکز تصادف خودرو به پیشرفت ۹۵ درصدی رسید
لبنیات بازهم گران شد
مدیریت انرژی در ساختمان" ومدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) اجرایی شد
تأخیر در ارائه تخفیف‌های عوارض ساختمانی از سوی شهرداری‌ها
کاهش ارزش معاملات؛ ۶۰ درصد بازار سهام سبز پوش بود
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
توزیع مرغ منجمد در شرایط بحران بازار انجام می‌شود
واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی هستند
حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا برگزار می‌شود
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
تحقق اَبَرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان
کنتور‌های هوشمند برق استان تهران به ۵۰۰ هزار عدد می‌رسد
معافیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه در اجرای قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰
ضریب‌های جدید حقوق کارمندان در سال آینده بر چه اساس خواهد بود؟
جان باختن ۱۰ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشور طی ۶ ماهه امسال
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می‌شود
ورود سه فروند ناوگان هوایی جدید به کشور تا پایان سال/ ۵ فروند هواپیمایی زمین گیر به چرخه پروازی بازگشت
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم