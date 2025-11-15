مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:امشب با ورود سامانه بارشی از سمت غرب شاهد بارش در نواحی غرب و ارتفاعات شمال تهران خواهیم بود و این شرایط تا اواسط هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در مناطقی از نوار غربی، ابرناکی، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: امشب در ارتفاعات پایتخت بارندگی خواهیم داشت، اما در شهر تهران احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مدیرکل مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی ادامه‌ داد: روز دوشنبه باز هم بارش برای تهران احتمال می‌رود و طی فعالیت این سیستم، شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

وی بیان‌داشت: دوشنبه آخرین روز فعالیت این سیستم بارشی خواهد بود و از آن پس بین یک هفته تا ۱۰ روز بارشی در سطح کشور نخواهیم داشت.

وی افزود:امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان و کرمانشاه، ایلام، لرستان، غرب اصفهان، شمال چهارمحال و بختیاری و خوزستان است و در استان‌های قم، مرکزی، همدان و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در تهران، البرز، قزوین و زنجان همچنین در جنوب خوزستان به‌تدریج از غلظت آلاینده های جوی کاسته می شود و افزایش ابر، وزش باد شدید موقتی، خیزش گرد و خاک و رگبار پراکنده انتظار می رود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
پیش بینی هوای ۲ روز آینده؛ جوی پایدار و افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی دو روز آینده
نواحی غربی کشور هفته آینده بارانی می‌شود
