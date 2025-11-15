شهید آوینی خدمت زیادی به صنعت مستندسازی کشور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شهید آوینی در دوران فعالیت تصویری خود خدمت زیادی به صنعت مستندسازی کشور کرد که اوج آن در سال ۱۳۵۸ بود. در همین رابطه اصغر بختیاری، همکار ایشان در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

