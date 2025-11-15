رئیس مرکز بهداشت قم گفت: برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره سویه جدید کرونا، هیچ سویه جدیدی از این بیماری گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک محبی،رئیس مرکز بهداشت قم گفت: طی بازه زمانی کمتر از یک ماه، میزان تستهای مثبت آنفلوانزا از چهار درصد به چهل و دو درصد افزایش یافته که نشاندهنده روند صعودی شیوع این بیماری ویروسی است.
وی از افزایش شیوع بیماریهای فصلی به ویژه آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: روند شیوع این بیماریها با شروع ماههای سرد سال، همچون سالهای گذشته افزایشی شده است.
رئیس مرکز بهداشت قم در ادامه به موضوع کرونا پرداخت و افزود: برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره سویه جدید کرونا، هیچ سویه جدیدی از این بیماری در ماههای اخیر در کشور گزارش نشده است.
محبی خاطرنشان کرد: موارد مثبت کرونا در کشور به یک تا دو درصد و در استان قم به کمتر از نیم درصد رسیده است؛ بنابراین نگرانی اصلی در حال حاضر مربوط به بیماریهای فصلی است.