بیروت اعلام کرد که از رژیم صهیونیستی به دلیل ساخت دیوار در مرز جنوبی این کشور که تمامیت ارضی آن را نقض کرده، شکایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که به دلیل ساخت دیوار بتنی در امتداد مرز جنوبی این کشور که فراتر از «خط آبی» امتداد پیدا کرده، از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده که ساخت و ساز مداوم رژیم صهیونیستی به منزله «نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان» است.

خط آبی، خطی است که توسط سازمان ملل ترسیم شده و لبنان را از سرزمین‌های اشغالی و بلندی‌های جولان اشغالی جدا می‌کند. نظامیان صهیونیست هنگام ترک جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ به خط آبی عقب‌نشینی کردند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که این دیوار بیش از ۴ هزار متر مربع از خاک لبنان را برای مردم محلی غیرقابل دسترس کرده است. دوجاریک گفت که نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) درخواست کرده است که این دیوار برداشته شود. 

یونیفل که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد، بین رودخانه لیتانی در شمال و خط آبی در جنوب فعالیت می‌کند. طبق وب‌سایت این نیروها، این مأموریت سازمان ملل شامل بیش از ۱۰ هزار سرباز از ۵۰ کشور و حدود ۸۰۰ کارمند غیرنظامی است.

منبع: رویترز

