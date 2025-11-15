کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از امشب در بعضی نقاط استان احتمال بارش خفیف وجود دارد و این احتمال در ارتفاعات غربی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سعید اسماعیلی،کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: با نزدیک شدن سامانه بارشی جدید به استان، آسمان قم تحتتأثیر ورود تدریجی این موج قرار گرفته است و وضعیت جوی در ساعات مختلف روز بهصورت نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: از امشب در بعضی نقاط استان احتمال بارش خفیف وجود دارد و این احتمال در ارتفاعات غربی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار است، همچنین با فعالیت این موج، کاهش موقت دما دور از انتظار نیست و انتظار میرود از بعد از ظهر فردا با عبور تدریجی سامانه از میزان ابرناکی کاسته شود.
کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده عنوان کرد: فردا شرایط آرامتری را شاهد خواهیم بود و آسمان بیشتر صاف تا کمیابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود، این وضعیت در واقع فاز گذار میان دو دوره ناپایداری جوی است و تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
اسماعیلی ادامه داد: برای روز دوشنبه انتظار افزایش مجدد ابر و تقویت وزش باد وجود دارد و در ارتفاعات استان بهویژه ساعات بعد از ظهر احتمال شکلگیری ابرهای همرفتی است و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به پایداری نسبی هوا در اواسط هفته گفت: روز سهشنبه یکی از پایدارترین روزهای هفته خواهد بود و آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود؛ شرایطی که تا پایان روز تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.
