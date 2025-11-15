تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران در آخرین بازی گروهی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه تساوی برابر ترکیه از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران عصر امروز شنبه ۲۴ آبان در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم ترکیه رفت و با نتیجه مساوی ۳ بر ۳ از راهیابی به دور بعد بازماند.

گل‌های ایران را ساجده کیخا، مهسا صفری و غزل مومنی به ثمر رساندند.

تیم دانش آموزی دختران ایران از این پس برای رتبه‌های نهم تا چهاردهم به میدان خواهد رفت.

در گروه A ترکیه با ۷امتیاز به عنوان سرگروه و برزیل۲ با کسب ۶امتیاز (پس از پیروزی ۴ بر یک مقابل بلژیک) به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شدند.

تیم ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران در این مرحله گروهی پیش از این به یک شکست یک بر صفر برابر برزیل و یک پیروزی یک بر صفر برابر بلژیک دست پیدا کرده بود.

برچسب ها: فوتسال دانش آموزان ، فوتسال دختران
