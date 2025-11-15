باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا نوری قزلجه امروز شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز نخست شهرک گلخانهای سراب با تأکید بر اینکه کشت در محیطهای کنترلشده، گلخانهای و متراکم از سیاستهای اصولی این وزارتخانه است، افزود: به دلیل محدودیت خاک و آب، توسعه کشتهای گلخانهای ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نوری با بیان اینکه بهرهوری کشت سنتی قابل مقایسه با تولید در گلخانههای مدرن نیست، اضافه کرد: محصولات در گلخانههای مدرن تا ۱۵ برابر بیشتر تولید میشوند، در حالی که مصرف آب در روشهای سنتی حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر بیش از کشت گلخانهای است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مزیت اقتصادی و زیستمحیطی این شیوه ادامه داد: کشت گلخانهای روشی است که هم آب کمتری مصرف میکند و هم محصول بیشتری به دست میدهد.
وی همچنین بر حمایت از ایجاد واحدهای کوچکمقیاس در کنار مجموعههای بزرگ گلخانهای تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مردم روستاها نیز به احداث واحدهای کوچک هیدروپونیک روی بیاورند و واحدهای بزرگ گلخانهای نیز برای خرید محصول و پشتیبانی این واحدها همکاری لازم را داشته باشند.
نوری در پایان خواستار برنامهریزی کامل برای بستهبندی، سورتینگ، صادرات و حملونقل محصولات تولیدی این شهرک شد و تأکید کرد: زنجیره تولید باید بهصورت کامل و دقیق مدیریت شود تا بیشترین ارزش افزوده برای منطقه ایجاد گردد.
عملیات اجرایی فاز یک پروژه شهرک گلخانهای تولید سبزی و صیفی هیدروپونیک شهرستان سراب عصر امروز با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی آغار شد؛ این پروژه با هدف افزایش بهرهوری آب، تولید سالم و اشتغالزایی در منطقه اجرا می شود.
شهرک گلخانهای سرای سبز در اراضی روستای هولیق شهرستان سراب، به همت شرکت کشت و صنعت سرای سبز آذربایجان شرقی احداث خواهد شد.
این طرح بر روی عرصهای به مساحت ۲۱۲.۳ هکتار برنامهریزی شده و ظرفیت زیر کشت آن ۱۴۰ هکتار است و پیشبینی میشود سالانه حدود ۶۱ هزار تن سبزی و صیفی در این شهرک تولید شود.
کل سرمایهگذاری پروژه ۲۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده که شامل ۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری شخصی و همت مجری پروژه است.
اجرای این طرح برای حدود چهار هزار نفر اشتغال مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم ایجاد میکند و چهار هزار خانوار منطقه از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
پروژه شهرک گلخانهای سرای سبز در سه فاز اجرا می شود؛ فاز اول شامل ۶۰ هکتار با پیشبینی بهرهبرداری در تیر ۱۴۰۵ است و فاز دوم و سوم تا سال ۱۴۰۷ تکمیل خواهد شد. از مزیتهای اصلی این طرح میتوان به افزایش بهرهوری مصرف آب، تولید سالم در محیط کنترلشده، استفاده از فناوری روز دنیا و ارتقای راندمان تولید اشاره کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر کاری سه روزه خود به آذربایجان شرقی امروز میهمان مردم شهرستان سراب بود.
