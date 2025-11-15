باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه لو پاریزین گزارش داد که شبکه تلویزیونی BFMTV فرانسه، پخش زنده خود را در پاریس بعد از ظهر شنبه به دلیل هشدار بمب متوقف کرد.

پس از آنکه یک کاربر اینترنتی ادعا کرد که ساختمان منفجر خواهد شد، پلیس به همراه کارشناسان خنثی‌سازی بمب و سگ‌های ردیاب به محل حادثه رسیدند.

شبکه BFMTV در پلتفرم ایکس تأیید کرد: «پس از یک هشدار امنیتی محل ما تخلیه شد. نیرو‌های انتظامی برای انجام بررسی‌ها در محل حضور دارند. برنامه‌های ما به طور موقت در تمام کانال‌های RMC BFM مختل شده است.»

شبکه تلویزیونی RTL به نقل از شاهدان عینی اعلام کرد که کارمندان در یک پارکینگ زیرزمینی پناه گرفته‌اند، در حالی که وجود یک بسته مشکوک در داخل ساختمان گزارش شده است.

منبع: آناتولی