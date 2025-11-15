باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، تیم ملی بلژیک در حالی که با یک پیروزی میتوانست صعودش به جام جهانی را از گروه J قطعی کند، در آستانه مقابل میزبانش قزاقستان به تساوی ۱-۱ رضایت داد تا صعود به تعویق بیفتد.
بلژیک در شرایطی به میدان رفت که برای نخستینبار از جامجهانی ۲۰۱۸ هیچیک از ستارههای نسل طلایی در ترکیب ابتدایی نبودند. غیبت تیبو کورتوا، کوین دیبروینه، روملو لوکاکو و یوری تیلمانس، یا بهدلیل مصدومیت یا نیمکتنشینی، تیم را با چهرهای جوانتر وارد دیداری حساس کرد.
با این حال، شروع مسابقه برای بلژیک کابوسوار بود. قزاقها خیلی زود با یک شوت به تیرِ نزدیک و اشتباه تئاته، به گل رسیدند و تیم میزبان چند بار دیگر هم خطر آفرید.
آغاز نیمه دوم امیدی تازه به هواداران بلژیک داد. سانتر تند و تیز از کناره و ضربه سر فاناکن بازی را به تساوی کشاند و شیاطین سرخ برای لحظاتی بر بازی مسلط شدند. با وجود خلق چند فرصت دیگر، بیدقتی در محوطه جریمه مانع از پیشافتادن بلژیک شد. ده دقیقه پایانی هم با اخراج چسنکوف از قزاقستان باید فرصت ایدهآلی در اختیار بلژیک میگذاشت، اما حتی برتری عددی هم کمکی نکرد. راسکین در دقایق پایانی موقعیت طلایی پیروزی را از دست داد و مسابقه با تساوی ۱–۱ پایان یافت.
شیاطین سرخ با این تساوی ۱۵ امتیازی شدند و همچنان صدرنشین هستند و با توجه به اینکه در بازی آخر میزبان تیم ضعیف و انتهای جدولی لیختن اشتاین هستند، شانس بالایی برای صعود مستقیم به جام جهانی دارند. قزاقستان هم کارش را در این مسابقات با هشت امتیاز و قرار گرفتن در رتبه چهارم گروه به پایان رساند.