تساوی ۱ - ۱ بلژیک برابر قزاق‌های ۱۰ نفره، صعود را به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، تیم ملی بلژیک در حالی که با یک پیروزی می‌توانست صعودش به جام جهانی را از گروه J قطعی کند، در آستانه مقابل میزبانش قزاقستان به تساوی ۱-۱ رضایت داد تا صعود به تعویق بیفتد.

بلژیک در شرایطی به میدان رفت که برای نخستین‌بار از جام‌جهانی ۲۰۱۸ هیچ‌یک از ستاره‌های نسل طلایی در ترکیب ابتدایی نبودند. غیبت تیبو کورتوا، کوین دی‌بروینه، روملو لوکاکو و یوری تیلمانس، یا به‌دلیل مصدومیت یا نیمکت‌نشینی، تیم را با چهره‌ای جوان‌تر وارد دیداری حساس کرد.  

با این حال، شروع مسابقه برای بلژیک کابوس‌وار بود. قزاق‌ها خیلی زود با یک شوت به تیرِ نزدیک و اشتباه تئاته، به گل رسیدند و تیم میزبان چند بار دیگر هم خطر آفرید.

آغاز نیمه دوم امیدی تازه به هواداران بلژیک داد. سانتر تند و تیز از کناره و ضربه سر فاناکن بازی را به تساوی کشاند و شیاطین سرخ برای لحظاتی بر بازی مسلط شدند. با وجود خلق چند فرصت دیگر، بی‌دقتی در محوطه جریمه مانع از پیش‌افتادن بلژیک شد. ده دقیقه پایانی هم با اخراج چسنکوف از قزاقستان باید فرصت ایده‌آلی در اختیار بلژیک می‌گذاشت، اما حتی برتری عددی هم کمکی نکرد. راسکین در دقایق پایانی موقعیت طلایی پیروزی را از دست داد و مسابقه با تساوی ۱–۱ پایان یافت.

شیاطین سرخ با این تساوی ۱۵ امتیازی شدند و همچنان صدرنشین هستند و با توجه به اینکه در بازی آخر میزبان تیم ضعیف و انتهای جدولی لیختن اشتاین هستند، شانس بالایی برای صعود مستقیم به جام جهانی دارند. قزاقستان هم کارش را در این مسابقات با هشت امتیاز و قرار گرفتن در رتبه چهارم گروه به پایان رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی بلژیک
خبرهای مرتبط
دیدار دوستانه فوتبال؛
بلژیک یک - ساحل عاج یک/ فرار "فیل‌ها" از شکست مقابل تیم نخست جهان در بروکسل
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
هافبک ملی پوش از بازی های ملی خداحافظی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
تیم فوتبال امید ایران با دو اشتباه عجیب به قرقیزستان باخت
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
برد پرسپولیس مقابل گل‌گهر در بازی دوستانه
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
جلسه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اوسمار
تیم ملی والیبال جوانان بهتر بود به بازی های کشورهای اسلامی اعزام شود/ مسئولان به دنبال مدال طلا تا آزمایش جوانان هستند
آخرین اخبار
قزاقستان ۱ - ۱ بلژیک/ صعود شیاطین سرخ به هفته آخر کشیده شد+ فیلم
یازدهمین طلای کاروان به بانوی تکواندو رسید
فرار تیم مورایس از شکست با گلزنی بازیکن ایرانی + فیلم
هستی محمدی دومین برنز تکواندو را کسب کرد
تیم ملی فوتسال دانش آموزی ایران از راهیابی به مرحله بعد قهرمانی جهان بازماند
ملی پوش تکواندوی ایران به مدال برنز رسید
تیم فوتبال امید ایران با دو اشتباه عجیب به قرقیزستان باخت
لواندوفسکی: نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود/ از والدین برخی هم‌تیمی‌هایم بزرگ‌تر هستم
جلسه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اوسمار
برد پرسپولیس مقابل گل‌گهر در بازی دوستانه
کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
پایان لیگ ترامپولین باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتایج ۳ رده سنی
تیم ملی والیبال جوانان بهتر بود به بازی های کشورهای اسلامی اعزام شود/ مسئولان به دنبال مدال طلا تا آزمایش جوانان هستند
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
محمد رهبری: برای تکرار مدال‌های دوره قبل بازی‌ها تلاش می‌کنیم
پاریسی‌ها به دنبال وینیسیوس؛ طغیان ستاره برزیلی کار دستش می‌دهد؟
قهرمان کشتی فرنگی جهان: قول می‌دهیم ۱۰۰ درصد توانمان را روی تشک بگذاریم
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
آغاز رویداد بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش با شعار «از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت»
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
داوران ایرانی جام ملت‌های فوتبال آسیا را قضاوت می‌کنند
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
جهانبخش رکورد خود در هلند را از دست می‌دهد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
لیگ برتر والیبال نوجوانان؛ تیم ملی زیر ۱۶ سال و شهداب در فینال