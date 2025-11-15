باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - معترضان صهیونیست امروز (شنبه) به خیابانهای تلآویو و حیفا آمده و علیه کابینه رژیم اشغالگر دست به اعتراض زدند. گفته شده معترضان خواستار ایجاد یک کمیسیون تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند.
با وجود اینکه نظرسنجیها به طور مداوم نشان میدهند که اکثریت قابل توجهی از صهیونیستها خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص این موضوع هستند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر و ائتلاف او تلاشها برای تشکیل آن را رد کردهاند. آنها میگویند که چنین کمیسیونی فقط باید پس از پایان جنگ تشکیل شود.
گزارش بازرس ویژه رژیم صهیونیستی در رابطه با دلایل شکست این رژیم در هفتم اکتبر، نشان میدهد که نتانیاهو یکی از دلایل این شکست محسوب میشود. این گزارش که هفته گذشته منتشر شده، بیان میکند که اگر نتانیاهو به شکل متفاوتی عمل میکرد، ارتش صهیونیستی چنین شکستی را در مقابل جنبش حماس متحمل نمیشد و به شکل بهتری آماده میبود.
در این گزارش که رسانههای عبری آن را «تحقیقِ تحقیقات» نامیدهاند، تصریح شده است که شکست ارتش صهیونیستی در آن روز «نظاممند» بوده و نه صرفاً «تاکتیکی و لحظهای».
منبع: تایمز اسرائیل