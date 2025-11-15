معترضان در سرزمین‌های اشغالی خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر و شکست ارتش صهیونیستی در برابر جنبش حماس شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - معترضان صهیونیست امروز (شنبه) به خیابان‌های تل‌آویو و حیفا آمده و علیه کابینه رژیم اشغالگر دست به اعتراض زدند. گفته شده معترضان خواستار ایجاد یک کمیسیون تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند.

با وجود اینکه نظرسنجی‌ها به طور مداوم نشان می‌دهند که اکثریت قابل توجهی از صهیونیست‌ها خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص این موضوع هستند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر و ائتلاف او تلاش‌ها برای تشکیل آن را رد کرده‌اند. آنها می‌گویند که چنین کمیسیونی فقط باید پس از پایان جنگ تشکیل شود.

گزارش بازرس ویژه رژیم صهیونیستی در رابطه با دلایل شکست این رژیم در هفتم اکتبر، نشان می‌دهد که نتانیاهو یکی از دلایل این شکست محسوب می‌شود. این گزارش که هفته گذشته منتشر شده، بیان می‌کند که اگر نتانیاهو به شکل متفاوتی عمل می‌کرد، ارتش صهیونیستی چنین شکستی را در مقابل جنبش حماس متحمل نمی‌شد و به شکل بهتری آماده می‌بود.

در این گزارش که رسانه‌های عبری آن را «تحقیقِ تحقیقات» نامیده‌اند، تصریح شده است که شکست ارتش صهیونیستی در آن روز «نظام‌مند» بوده و نه صرفاً «تاکتیکی و لحظه‌ای».

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی ، رژیم صهیونیستی ، هفتم اکتبر
خبرهای مرتبط
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
آخرین اخبار
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است
گاردین: مشاور سابق ترامپ به اپستین آموزش می‌داد روایت رسانه‌ای از خود را ترمیم کند
تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا با تایلند در پی اختلافات با کامبوج
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
درگیری‌های قبیله‌ای در عراق ۸ کشته برجای گذاشت
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
مقامات دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب