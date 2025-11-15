برزیل با گل‌های استوائو و کاسمیرو، روند ۱۰ بازیِ بدون شکست سنگال را قطع کرد و پاسخی محکم به ناکامی‌های اخیر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب مسابقات دوستانه فوتبال ملی در نقاط مختلف جهان، امشب چندین مسابقه برگزار شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی برزیل در لندن به مصاف سنگال رفت که با دو گل به پیروزی رسید.

استوائو، پدیده‌ی جوانی که به سرعت در تیم آنچلوتی جایگاهی ثابت پیدا کرده، با ضربه‌ای پیچ و تاب‌دار و استادانه توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد؛ چهارمین گل او در پنج بازی ملی اخیر برای ستاره ۱۸ ساله تیم چلسی.  

چند دقیقه بعد کاسیمیرو موفق شد گل دوم را هم برای برزیل به ثمر برساند تا شاگردان آنچلوتی به روند ۱۰ بازی بدون شکست سنگال پایان دهند.

برچسب ها: تیم ملی برزیل ، بازی دوستانه فوتبال
