مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با توجه به نرخ‌های امروز، هر متر مکعب آب شیرین‌شده از دریا برای شهر تهران حدود ۷ یورو هزینه خواهد داشت که معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در عالم مهندسی، هیچ کاری نشد ندارد، اما باید به فایده، هزینه و ضرورت انجام آن توجه کرد. به ویژه در مورد انتقال آب از خلیج فارس، باید در نظر داشت که این آب حتماً باید شیرین شود و برای این کار نیاز به کشیدن قریب به ۲۰۰۰ کیلومتر خط انتقال و ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ متعدد داریم. 

وی افزود: با توجه به نرخ‌های امروز، هر متر مکعب آب شیرین‌شده از دریا برای شهر تهران حدود ۷ یورو هزینه خواهد داشت که معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که آب توزیع‌شده در شهر تهران در حال حاضر بین ۷ تا ۸ هزار تومان است. بنابراین، به نظر می‌رسد که این روش در حال حاضر مقرون به صرفه نیست. 

اردکانی همچنین به طرح‌های انتقال آب شیرین از سایر حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در دست برنامه‌ریزی هستند و ما به حفظ حق‌آبه استان‌های مجاور توجه داریم. فعلاً استان تهران در حال دنبال کردن این کار است. 

وی در پایان تأکید کرد: به نظر من، در حال حاضر ضرورت جدی برای انجام این کار برای استان تهران وجود ندارد و باید گزینه‌های دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آب و فاضلاب ، انتقال آب
خبرهای مرتبط
اسرائیل برای نجات دریاچه جلیله دست به کار شد
خراسان جنوبی در انتظار تحقق طرح انتقال آب از دریای عمان
وزیر نیرو:
بیش از ٢ میلیارد مترمکعب ظرفیت شیرین‌سازی آب در دستور کار قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۴ آبان ماه
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
وضع سخت و وخیم ذخایر آبی سد‌های کشور+ فیلم
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
کنتور‌های هوشمند برق استان تهران به ۵۰۰ هزار عدد می‌رسد
آخرین اخبار
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
تأمین بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات توسط بانک مرکزی
رکورد ریلی در پروژه چابهار-زاهدان جابجا شد/ بهره‌برداری از مسیر اردبیل- میانه تا پایان بهمن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۴ آبان ماه
شیر مدرسه چرا توزیع نشد؟ 
وضع سخت و وخیم ذخایر آبی سد‌های کشور+ فیلم
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
مصرف سالانه کره در کشور به ۴۰ هزارتن رسید
مرکز تصادف خودرو به پیشرفت ۹۵ درصدی رسید
لبنیات بازهم گران شد
مدیریت انرژی در ساختمان" ومدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) اجرایی شد
تأخیر در ارائه تخفیف‌های عوارض ساختمانی از سوی شهرداری‌ها
کاهش ارزش معاملات؛ ۶۰ درصد بازار سهام سبز پوش بود
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه ملل را عزل کرد
توزیع مرغ منجمد در شرایط بحران بازار انجام می‌شود
واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی هستند
حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا برگزار می‌شود
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
تحقق اَبَرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان
کنتور‌های هوشمند برق استان تهران به ۵۰۰ هزار عدد می‌رسد
معافیت مالیاتی کارمزد صدور ضمانت‌نامه در اجرای قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰
ضریب‌های جدید حقوق کارمندان در سال آینده بر چه اساس خواهد بود؟
جان باختن ۱۰ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشور طی ۶ ماهه امسال
انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرون به صرفه نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می‌شود
ورود سه فروند ناوگان هوایی جدید به کشور تا پایان سال/ ۵ فروند هواپیمایی زمین گیر به چرخه پروازی بازگشت
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
تولید ۵ هزار موتور سیکلت برقی تا پایان سال ۱۴۰۴/ ثبت نام موتورسیکلت‌های اسقاطی آغاز شد+ فیلم