محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در عالم مهندسی، هیچ کاری نشد ندارد، اما باید به فایده، هزینه و ضرورت انجام آن توجه کرد. به ویژه در مورد انتقال آب از خلیج فارس، باید در نظر داشت که این آب حتماً باید شیرین شود و برای این کار نیاز به کشیدن قریب به ۲۰۰۰ کیلومتر خط انتقال و ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ متعدد داریم.

وی افزود: با توجه به نرخ‌های امروز، هر متر مکعب آب شیرین‌شده از دریا برای شهر تهران حدود ۷ یورو هزینه خواهد داشت که معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که آب توزیع‌شده در شهر تهران در حال حاضر بین ۷ تا ۸ هزار تومان است. بنابراین، به نظر می‌رسد که این روش در حال حاضر مقرون به صرفه نیست.

اردکانی همچنین به طرح‌های انتقال آب شیرین از سایر حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در دست برنامه‌ریزی هستند و ما به حفظ حق‌آبه استان‌های مجاور توجه داریم. فعلاً استان تهران در حال دنبال کردن این کار است.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر من، در حال حاضر ضرورت جدی برای انجام این کار برای استان تهران وجود ندارد و باید گزینه‌های دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.