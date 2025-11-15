تیم ملی اسپانیا با تحقیر گرجستان در چند میلی متری صعود به جام جهانی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه، چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی اسپانیا در گروه E در تفلیس مهمان گرجستانی بود که هیچ شانسی برای صعود نداشت و در پایان با چهار گل به پیروزی رسید.

اویارزابال ۲ بار، زوبیمندی و فران تورس گلزنان لاروخا در این بازی بودند. اسپانیا با این پیروزی با پنج برد متوالی و زدن ۱۹ گل و بدون گل خورده مقتدرانه صدرنشین است، اما هنوز برای قطعی شدن صعودش روی کاغذ باید در هفته آخر، مقابل ترکیه قرار بگیرد.

در دیگر بازی این گروه، ترکیه با دو گل بلغارستان را شکست داد تا پشت سر اسپانیا ۱۲ امتیازی شود. ترکیه برای صعود مستقیم به جام جهانی باید سه شنبه شب در اسپانیا با اختلاف ۷ گل اسپانیا را شکست دهد. اتفاقی که غیرممکن است و شاگردان وینچنزو مونتلا از حالا باید خودشان را برای حضور در پلی آف آماده کنند.

در گروه H اتریش با دو گل آرناتوویچ میزبانش قبرس را شکست داد تا با ۱۸ امتیاز از هفت مسابقه همچنان صدرنشین باشد.

در گروه J هم ولز با یک گل میزبانش لیختن اشتاین را شکست داد تا همچنان شانس را برای صعود به جام جهانی حفظ کند. ولز با ۱۳ امتیاز تیم سوم گروه است و رقابت شدیدی با مونته نگروی ۱۳ امتیاز برای صعود به پلی آف دارد.