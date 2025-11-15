\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u06cc\u06a9 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f5\u06f0 \u0627\u0633\u06cc\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0646\u062c\u0647 \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0633\u067e\u0633 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n