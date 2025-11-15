باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افشاگری خبرنگار فلسطینی از رفتار صهیونیست‌ها با اسرای فلسطینی + فیلم

صهیونیست‌ها هیچ حد و مرزی برای انجام جنایت ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک خبرنگار فلسطینی پرده از جنایات اشغالگران برداشت و گفت: صهیونیست‌ها بیش از ۴۵۰ اسیر فلسطینی را بعد از شکنجه اعدام کردند و سپس پیکر آنها را به غزه منتقل کردند. 

