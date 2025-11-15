باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اعلام بسیج عمومی از سوی ارتش سودان + فیلم

ارتش سودان اعلام بسیج عمومی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده ارتش سودان با اعلام بسیج عمومی از همه مردم کشورش خواست تا با نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع مقابله کنند.

