منابع می‌گویند تل‌آویو با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی به عربستان مخالفت نکرده، اما خواستار عادی‌سازی روابط با ریاض پیش از انجام معامله است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه صهیونیست می‌گوید که رژیم صهیونیستی با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی به عربستان مخالفت نکرده، اما می‌خواهد این امر مشروط به عادی‌سازی روابط ریاض با تل‌آویو باشد.

یکی از مقامات صهیونیست گفت: «ما به دولت ترامپ اعلام کردیم که عرضه اف-۳۵ به عربستان باید منوط به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل باشد». این مقام مدعی شد که ارسال اف-۳۵ به عربستان توسط آمریکا بدون دریافت دستاورد دیپلماتیک در ازای آن «اشتباه» است و «نتیجه معکوس» خواهد داشت.

در حال حاضر و در منطقه، فقط رژیم صهیونیستی این جت‌های جنگنده را دارد و عرضه اف-۳۵ به عربستان، می‌تواند موازنه نظامی را تغییر دهد. آمریکا همواره متعهد به حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی بوده و حتی آن را در سال ۲۰۰۸ تبدیل به قانون کرد.

در همین حال، یک مقام دیگر صهیونیست گفت: «برخلاف عرضه اف-۳۵ به ترکیه که ما به شدت با آن مخالفیم، اگر این اتفاق بخشی از پیمان ابراهیم باشد، کمتر نگران چنین سیستم تسلیحاتی در عربستان خواهیم بود». 

انتظار می‌رود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. معامله اف-۳۵، توافق امنیتی آمریکا و عربستان و صحبت درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از موضوعات کلیدی این دیدار خواهد بود.

ترامپ ماه گذشته در تماس تلفنی با ولیعهد عربستان به او گفته بود که با پایان جنگ غزه، انتظار دارد ریاض به سمت عادی‌سازی روابط با تل‌آویو حرکت کند. ترامپ همچنین روز گذشته تاکید کرد که قصد دارد با محمد بن سلمان در مورد این مسئله صحبت کند. او تأیید کرد که در حال بررسی یک معامله تسلیحاتی احتمالی با عربستان است که شامل جنگنده‌های اف-۳۵ نیز می‌شود.

تحلیلگران می‌گویند احتمال اعلام عادی‌سازی روابط در این سفر اندک است. شکاف اصلی مربوط به درخواست عربستان از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای متعهد شدن به «یک مسیر معتبر، برگشت‌ناپذیر و زمان‌بندی‌شده» برای تشکیل کشور فلسطین است. نتانیاهو تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: پیمان ابراهیم ، بن سلمان ، رژیم صهیونیستی
