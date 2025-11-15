سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصمیم آمریکا برای فروش سلاح به تایوان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه تصمیم ایالات متحده برای فروش سلاح به تایوان را محکوم کرد و گفت که این اقدام، اصل چین واحد و سه توافق مشترک بین پکن و واشنگتن را نقض می‌کند.

لین گفت که این معامله، حاکمیت چین را تضعیف می‌کند، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و نیرو‌های "استقلال تایوان" را تشویق می‌کند. او تأکید کرد که مسئله تایوان برای منافع ملی چین محوری است و آن را به عنوان اولین خطی که نمی‌توان در روابط با ایالات متحده از آن عبور کرد، توصیف کرد.

او از واشنگتن خواست که به تعهدات رهبران خود در مورد تایوان احترام بگذارد، حمایت از گروه‌های جدایی‌طلب را متوقف کند و گام‌هایی را برای حفظ صلح در سراسر تنگه تایوان بردارد.

او گفت: "چین هر کاری که لازم باشد برای دفاع قاطع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین انجام خواهد داد. "

منبع: رویترز