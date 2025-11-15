بیست کوهنورد مهاجر افغانستانی مقیم ایران، در صعودی ۱۰ ساعته، به قله اسپیدچال در لواسانات تهران رسیدند و این موفقیت را به افتخار ورزشکاران افغانستانی در مسابقات آسیایی تقدیم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی - گروهی از کوهنوردان مهاجر افغانستانی موفق شدند بر فراز قله ۳۲۰۶ متری اسپیدچال، واقع در بخش امامه، لواسانات، شهرستان شمیرانات، استان تهران، صعود کنند.

این برنامه ورزشی با حضور ۲۰ کوهنورد، شامل ۱۰ بانوی کوهنورد و ۱۰ آقا، و زیر نظر نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران و با همکاری فدراسیون کوهنوردی برگزار شد.

کوهنوردان اعلام کردند این صعود را تقدیم به ورزشکارانی می‌کنند که در مسابقات آسیایی خوش درخشیدند و پرچم افغانستان را به اهتزاز درآوردند.

این صعود، نمونه‌ای از توانمندی و حضور فعال مهاجران افغانستانی در عرصه‌های ورزشی ایران است.