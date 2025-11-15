باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آتش‌سوزی در مرکز پوشاک کره جنوبی + فیلم

آتش‌سوزی مهیب در مرکز پوشاک کره جنوبی رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آتش‌سوزی مرکز پوشاک کره جنوبی که بیش از ۹ ساعت طول کشید، ۱۱ بالگرد و ۴۳۰ آتش‌نشان برای خاموش کردن آتش به محل حادثه اعزام شدند. گفته شده آتش‌سوزی قبل از شروع ساعت کاری مرکز رخ داده است.

