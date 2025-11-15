\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u067e\u0648\u0634\u0627\u06a9 \u06a9\u0631\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f9 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0637\u0648\u0644 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u060c \u06f1\u06f1 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0648 \u06f4\u06f3\u06f0 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f. \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n