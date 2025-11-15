باشگاه خبرنگاران جوان ـ رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره، حجت‌الله رضایی معاون سیاسی استاندار فارس، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، همایون اسعدیان عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره و مدیرعامل خانه سینما، رحیم هودی پیشکسوت سینما و تئاتر شیراز، بهرام پورعیسی فرزند یکی از شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوان در مراسم رونمایی پوستر حضور داشتند.

پوستر چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر را مهدی دوایی براساس عکسی از جاسم غضبان‌پور طراحی کرده است. غضبان‌پور در این عکس، تصویری از عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و صاحب نخل طلای کن را ثبت کرده است.

منبع: ستاد خبری چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر