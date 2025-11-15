باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزب مخالف دولت آلمان، چپ‌ها، روز شنبه خواستار پایان دادن به سرکوب جنبش‌های همبستگی طرفدار فلسطین در این کشور شد.

اینس شورتنر، رئیس حزب چپ در کنگره حزب ایالتی در برلین گفت: «سرکوب علیه جنبش‌های طرفدار فلسطین باید پایان یابد. حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها فقط می‌تواند با حق تعیین سرنوشت یهودیان در اسرائیل و فلسطین و برعکس همراه باشد.»

شورنتر همچنین از حزب خود خواست تا از آرمان فلسطین حمایت کند.

ماه گذشته، کارشناسان سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد نظارت آلمان بر تظاهرات طرفدار فلسطین و «سرکوب» فعالیت‌های همبستگی با فلسطین ابراز کردند، که به گفته آنها از اکتبر ۲۰۲۳ به طور فزاینده‌ای محدود شده است.

آنها مشاهده کردند که علیرغم ماهیت مسالمت‌آمیز اکثر تظاهرات طرفدار فلسطین، آلمان «فعالیت‌های همبستگی مشروع با فلسطینیان را جرم‌انگاری، مجازات و سرکوب کرده است.»

این کارشناسان خاطرنشان کردند که خواسته‌های معترضان «مشروع» بوده است، از جمله درخواست‌ها برای «توقف صادرات اسلحه به اسرائیل، پایان دادن به نسل‌کشی و اشغال غیرقانونی اسرائیل، تضمین دسترسی کمک‌های بشردوستانه به غزه، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پاسخگویی» در قبال جنایات بین‌المللی.

منبع: آناتولی