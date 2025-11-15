مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در ۲۱ شهر آذربایجان‌غربی، روند نوسازی مساکن بافت‌های فرسوده شتاب گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در ۲۱ شهر استان، روند نوسازی مساکن بافت‌های فرسوده شتاب گرفته است، اقدامی که علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان، سیمای شهری استان را دگرگون کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و افزایش امید اجتماعی شده است. 

پیمان آرامون با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار ۶۲۲ پروانه فعالیت نوسازی، در سطح شهرستان‌های آذربایجان‌غربی صادر شده است ادامه داد: ۲۰ هزار و ۸۸ واحد در قالب این تعداد پروانه صادره، نوسازی شده و در مراحل مختلف احداث هستند.

وی گفت: ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، بهبود کیفیت ساخت‌وساز، افزایش زیبایی شهری و کاهش آسیب‌پذیری مناطق فرسوده از اهمیت اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده در سطح استان است.

این مقام اجرایی با اشاره به تهیه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری در استان، گفت: ۶۴۳ طرح برای اجرای این برنامه در سطح استان در ۸ شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد و میاندوآب تهیه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی می گوید: ارزش ریالی این تعداد طرح ۶۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال بوده که شامل طرح‌های روبنایی، زیربنایی و توانمندسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی است.

وی افزود: طرح برنامه اقدام مشترک موجب ارتقای سطح زندگی ساکنین، افزایش سرانه‌های اجتماعی و شهروندی، ایجاد حس تعلق و افزایش مشارکت مردمی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی می‌شود.

آرامون تاکید کرد: با هدف تامین زیرساخت‌ها و کاهش مشکلات محیطی در محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری ۵ محله فاقد شبکه فاضلاب در شهر‌های ارومیه، خوی، سلماس و قره‌ضیاالدین شناسایی شده و اقدامات لازم برای تامین خدمات زیربنایی لازم این محلات در دست اقدام است.

برچسب ها: راه و شهرسازی ، بافت فرسوده ، آذربایجان غربی ، نوسازی ، پروانه ساخت
خبرهای مرتبط
شناسایی ۴۱۷ هکتار بافت فرسوده در ارومیه
سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود
تصویب طرح تفصیلی شهر خوی
بازنگری محدوده‌های بازآفرینی در ۴ شهر آذربایجان غربی
وزیر راه:
مرز مهمترین ظرفیت آذربایجان‌غربی است
عصر تاسوعا؛ تجمع بزرگ یوم العباس در ارومیه برگزار می شود
اجرای بزرگترین طرح نوسازی مسکن آذربایجان غربی در بافت فرسوده شهری ارومیه
لزوم تخصیص اعتبارویژه برای پروژه‌های باز آفرینی شهری
۹۰۴۰ قطعه زمین؛ سهم روستاهای ارومیه از نهضت ملی مسکن
۵۰۰ هزار متر مربع از معابر شهری ارومیه آسفالت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.