باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با اجرای طرحهای بازآفرینی شهری در ۲۱ شهر استان، روند نوسازی مساکن بافتهای فرسوده شتاب گرفته است، اقدامی که علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان، سیمای شهری استان را دگرگون کرده و زمینهساز جذب سرمایهگذاری و افزایش امید اجتماعی شده است.
پیمان آرامون با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار ۶۲۲ پروانه فعالیت نوسازی، در سطح شهرستانهای آذربایجانغربی صادر شده است ادامه داد: ۲۰ هزار و ۸۸ واحد در قالب این تعداد پروانه صادره، نوسازی شده و در مراحل مختلف احداث هستند.
وی گفت: ارتقای ایمنی ساختمانها، بهبود کیفیت ساختوساز، افزایش زیبایی شهری و کاهش آسیبپذیری مناطق فرسوده از اهمیت اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده در سطح استان است.
این مقام اجرایی با اشاره به تهیه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری در استان، گفت: ۶۴۳ طرح برای اجرای این برنامه در سطح استان در ۸ شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد و میاندوآب تهیه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی می گوید: ارزش ریالی این تعداد طرح ۶۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال بوده که شامل طرحهای روبنایی، زیربنایی و توانمندسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجانغربی است.
وی افزود: طرح برنامه اقدام مشترک موجب ارتقای سطح زندگی ساکنین، افزایش سرانههای اجتماعی و شهروندی، ایجاد حس تعلق و افزایش مشارکت مردمی در محدودههای هدف بازآفرینی شهری آذربایجانغربی میشود.
آرامون تاکید کرد: با هدف تامین زیرساختها و کاهش مشکلات محیطی در محلات و محدودههای ناکارآمد شهری ۵ محله فاقد شبکه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و قرهضیاالدین شناسایی شده و اقدامات لازم برای تامین خدمات زیربنایی لازم این محلات در دست اقدام است.