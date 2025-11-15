سخنگوی دولت گفت: اگر از دشمن خطایی دیگر سر بزند، با پاسخ سخت‌تر از گذشته مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به المیادین گفت: در صورت بروز هر گونه خطا از سوی دشمن، واکنش سخت‌تر و شدیدتر از گذشته را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: ایران پیام‌هایی را از سوی میانجی‌ها دریافت کرده است.

مهاجرانی با بیان اینکه ایران برای گسترش روابط با روسیه به عنوان کشور همسایه تلاش خواهد کرد، افزود: ایران در زمینه انرژی هسته‌ای با روسیه همکاری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ایران روابط خود با دو کشور روسیه و چین به عنوان دو کشور عضو بریکس، را توسعه می‌دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: ایران به دنبال توسعه روابط خود با کشور‌های منطقه و خلیج فارس بر اساس احترام متقابل است.

وی همچنین بر لزوم داشتن سلاح لبنان تاکید کرد و گفت: کشوری که ملتش در کنار رژیم صهیونیستی زندگی می‌کند، باید از سلاح برخوردار باشد.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، المیادین
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: منابع مرحله پنجم کالابرگ برای هفت دهک تامین شد
مهاجرانی: دولت تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی ندارد
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
زندگی آسان و اثرگذار با کنار گذاشتن تشریفات و تجملات امکان‌پذیر است
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
آخرین اخبار
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
رویکرد سازمان انرژی اتمی بر سیاست «در‌های باز، نوآوری‌های باز» متمرکز است
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
زندگی آسان و اثرگذار با کنار گذاشتن تشریفات و تجملات امکان‌پذیر است
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی نشان‌دهنده جنایتکار بودن صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست