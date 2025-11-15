باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به المیادین گفت: در صورت بروز هر گونه خطا از سوی دشمن، واکنش سختتر و شدیدتر از گذشته را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین گفت: ایران پیامهایی را از سوی میانجیها دریافت کرده است.
مهاجرانی با بیان اینکه ایران برای گسترش روابط با روسیه به عنوان کشور همسایه تلاش خواهد کرد، افزود: ایران در زمینه انرژی هستهای با روسیه همکاری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ایران روابط خود با دو کشور روسیه و چین به عنوان دو کشور عضو بریکس، را توسعه میدهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: ایران به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای منطقه و خلیج فارس بر اساس احترام متقابل است.
وی همچنین بر لزوم داشتن سلاح لبنان تاکید کرد و گفت: کشوری که ملتش در کنار رژیم صهیونیستی زندگی میکند، باید از سلاح برخوردار باشد.