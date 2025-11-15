کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل طی یک مکالمه تلفنی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل طی یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه از جمله تحولات نوار غزه گفت‌و‌گو کردند.

در این بیانیه آمده است: «تبادل نظر کاملی در مورد وضعیت منطقه خاورمیانه از جمله تحولات نوار غزه در زمینه اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و مسائل مربوط به ارتقای ثبات بیشتر در سوریه صورت گرفت.»

در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، هیئت‌های نمایندگی اسرائیل و حماس مذاکرات غیرمستقیمی برای حل و فصل درگیری در غزه را از سر گرفتند و مصر، قطر، ایالات متحده و ترکیه به عنوان میانجی عمل کردند. در ۹ اکتبر، طرفین توافق‌نامه‌ای را برای اجرای مرحله اول طرح صلح که قبلاً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ارائه شده بود، امضا کردند. توافق آتش‌بس در غزه از ۱۰ اکتبر لازم‌الاجرا شد.

