باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آیین رونمایی از کتاب هفت‌جلدی «مفتاح‌الهدایه فی شرح تحریر الوسیله» اثر آیت‌الله مقتدایی که در مجتمع فرهنگی هنری یادگار امام(ره) که با حضور فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، با تأکید بر جایگاه والای عالمان دینی، تکریم آنان را مصداق تکریم الهی دانست.

جایگاه علم و عالم در نگاه دینی

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به آموزه‌های قرآن و روایات گفت: ظلمت توان مقابله با نور را ندارد؛ همان‌گونه که جهل در برابر علم ناتوان است.

او افزود: مقام عالمان و مؤمنان با دیگران متفاوت است و طبق بیان پیامبر اکرم(ص)، گرامی‌ترین بندگان خدا پس از انبیا، عالمان دین هستند.

خدمات علمی و قضایی آیت‌الله مقتدایی

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از شخصیت علمی آیت‌الله مقتدایی افزود: ایشان از عالمان برجسته حوزه علمیه قم است که در ساماندهی سازمان قضا خدمات ارزشمندی ارائه کرد و پس از بازگشت به قم، آثار متعددی در حوزه‌های قضایی، خمس و انفال، حدود، شهادات و دیات نگاشت.

عالم بالنده و زمان‌شناس

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها در زندگی، به دعای امام سجاد(ع) در مکارم‌الاخلاق اشاره کرد و گفت: عالمان باید به تناسب زمان سخن بگویند، قلم بزنند و واکنش نشان دهند. جامعیت علمی و زمان‌شناسی از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله مقتدایی است.

اصالت خانوادگی و ارتباط با امام خمینی(ره)

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به پیشینه خانوادگی آیت‌الله مقتدایی گفت: ایشان تحت تربیت پدرش حاج شیخ محمود مقتدایی رشد یافت و پس از فراگیری علوم ابتدایی در اصفهان، برای تکمیل دانش راهی قم شد؛ جایی که ارتباط ایشان با امام خمینی(ره) شکل گرفت.