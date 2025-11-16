باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران مربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه ارزیابی اش از بازی تیم ملی ایران برابر تیم ملی کیپ ورد در تورنمنت العین امارات اظهار کرد: با توجه به اینکه از قاره آفریقا نزدیک به ۸، ۹ تیم مثل قاره آسیا به جام جهانی صعود می‌کنند، چنین شانسی برای تیم کیپ ورد به وجود آمده است، که یک بار تیم ملی کامرون را می‌برد و یک بار می‌بازد و به خاطر اینکه نتایجش بهتر بوده، به جام جهانی صعود کرده است.

نوع بازی و تاکتیک تیم ملی فوتبال قابل قبول نیست

او افزود: این در حالی است، که درصد مالکیت، گردش توپ و دقت پاس تیم کیپ ورد از تیم ملی ایران بهتر بود. قلعه نویی نزدیک ۴ سال سرمربی تیم ملی ایران بوده است و رکورد شکست ناپذیری اش هم مقابل تیم ملی روسیه شکسته شد. این نوع بازی و تاکتیک تیم ایران برای اهالی فوتبال قابل قبول نیست. خیلی از کارشناسان فوتبال از جمله مسعود اقبالی مدرس‌ای اف سی، جلال چراغپور، مسعود معینی و رضا وطنخواه از عملکرد تیم ملی ایران ناراضی هستند به خاطر اینکه بازیکنان ما فوتبال خوب بازی نمی‌کنند. بعد سرمربی تیم ملی در توهم دشمن تراشی برای خودش به سر می‌برد. من با ۷۲ سال سن علاقه‌ای برای مربیگری در فوتبال را ندارم. اگر تیم ملی فوتبال ما در تمام این مدت مثل یک نیمه بازی با ژاپن بازی می‌کرد، من دیگر از تیم ملی انتقاد نمی‌کردم.

فریاد شیران گفت: متاسفانه تیم ملی فوتبال کشورمان در این مدت کیفیت لازم را نداشت. اصلا شما یک بازی از تیم ملی دیدید که مردم بگویند که تیم ملی خوب بازی کرد و مردم از برد تیم ملی برابر تیم کیپ ورد خوشحالی نکردند.

تیم کیپ ورد بدون روزمه بین المللی نوع و کیفیت بازی اش بهتر از ما بود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه اظهارات امیر قلعه نویی مبنی بر اینکه به هدفمان همانا نظم دفاعی در بازی با تیم کیپ ورد رسیدیم، گفت: در مسابقات جام کافا دیدیم که ۳، ۴ بازی کردیم و ۴ گل از افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان خوردیم و قهرمان نشدیم. سرمربی تیم ملی فوتبال مدعی شده است که ضعف دفاعی خود را در بازی با تیم کیپ ورد پوشش دادیم. این در حالی است، تیمی که رزومه بین المللی ندارد، کیفیت بازی اش، نوع بازی اش و درصد مالکیت توپش بهتر از ما بود. ایشان در صحبت‌های خود می‌گوید که من نظر منتقدان منصف را قبول می‌کنم، اما دیدگاه مغرضان را نمی‌پذیرم. حالا من نسبت به شما منتقد مغرض هستم. آیا این همه کارشناس می‌آیند و با شما صحبت می‌کنند، آنها نیز مغرض هستند و با شما زاویه دارند؟

سرمربی تیم ملی توهم دشمن تراشی برای خودش را دارد

فریاد شیران درباره اینکه قلعه نویی می‌گوید که بعضی‌ها منتظر بودند ما ببازیم تا به ما حمله کنند، بیان کرد: ایشان توهم دشمن تراشی برای خودش را دارد. من از روز اول گفتم و الان هم می‌گویم که ایشان را شایسته سرمربیگری تیم ملی نمی‌دانم. از دیدگاه ایشان، من جزو مربیان منتقد مغرض هستم. شما می‌توانید نسبت به کارشناسانی همانند مسعود معینی، دکتر خداداد، جلال چراغپور و مسعود اقبالی کلمه مغرض را به کار ببرید. اگر این طور باشد مردم ایران که نسبت به نحوه بازی تیم ملی راضی نیستند، همه مغرض هستند. وقتی مردم ایران، شما را دوست ندارند، آیا ماندن شما در تیم ملی فوتبال جایز است؟

مربی ایتالیایی را در صورت تاثیرگذاری سرمربی تیم ملی کنند

او درباره اینکه گالیاردی مربی ایتالیایی به جمع کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شده است، بیان کرد: تعداد مربیان تیم ملی فوتبال زیاد هستند و از بین آنها، خداداد عزیزی و حمید مطهری جدا شدند و بقیه همچنان در کادر فنی تیم ملی حضور دارند. ۲ مربی ایتالیایی هم به تیم ملی آوردند. من می‌گویم که مربی ایتالیایی اولی چه تاثیری در تیم ملی داشته است، که بخواهد دومین مربی ایتالیایی داشته باشد؟ اگر همین مربی جدید ایتالیایی تاثیرگذار است، همین را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کنند. مربی ایتالیایی قبلی ۳ سال و خرده‌ای هست که به سرمربی تیم ملی مشورت می‌دهد، نتیجه اش این است که تیم ملی ما خوب فوتبال بازی نمی‌کند. مردم از نحوه بازی و عملکرد تیم ملی راضی نیستند و این را باید به چه کسی بگویند؟ اصلا همین تیم کیپ ورد که در گوشه‌ای از آفریقا قرار دارد و ۵۰۰ هزار جمعیت دارد و رنکینگ ۷۰ جهان را در اختیار دارد. البته این تیم به خاطر اینکه به جام جهانی صعود کرده است، رتبه اش در رده بندی فیفا ارتقا پیدا کرده است. قبلا در رده ۱۰۰ و خرده‌ای رنکینگ جهان قرار داشته است.

در بازی فینال مشخص می شود که سرمربی تیم ملی جایگاه کوچکی دارد

او افزود: تیم ملی مصر جزو ۲۴ تیم اول رده بندی جهانی نیست. اگر قرار باشد سید بندی از یک تا ۱۲ باشد. ایران در سید دوم قرار می‌گیرد، چون در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. اگر بخواهند برای قرعه کشی جام جهانی، سید بندی کنند، تیم ملی مصر در سید سوم قرار می‌گیرد و ما شانس داریم که در جام جهانی هم با مصر بازی کنیم. به نظرم بازی فینال ملاک و معیار خوبی است تا مشخص شود که سرمربی تیم ملی فوتبال برای این جایگاه کوچک است. آقایان ۷، ۸ ماه تا جام جهانی مانده است یک فکر اساسی کنید. اینکه یک مربی ایتالیایی می‌آورند فقط هزینه کرده و وقت خود را الکی تلف می‌کنند. این تیم ملی با این شرایط سنی و قابلیت‌هایی که از بازیکنان می‌بینم، مطمئن باشید در جام جهانی دچار مشکل می‌شود. آن موقع هست که شما دیگر راه چاره برای درمان تیم ملی ندارید و فقط باید افسوس بخورید. باز هم تاکید می‌کنم، مربی بعدی که جایگزین قلعه نویی می‌شود اوضاع بدی خواهد داشت، چون بازیکن ندارد. همچنین اکثر بازیکنان بعد از جام جهانی می‌خواهند خداحافظی کنند، چون سن هایشان زیاد است و اگر خداحافظی هم نکنند باید کنار بروند. مدافعی داریم ۳۶ سالش هست و بعد از جام جهانی ۳۸ ساله می‌شود و شما می‌خواهید باز هم از بازیکن ۳۸ ساله استفاده کنید. اکثر بازیکنان تیم ملی فوتبال بالای ۳۰ سال سن دارند. ما دچار بحرانی می‌شویم به خاطر اینکه سرمربی تیم ملی از بازیکنان جوان استفاده نکرده است و هر بار هم می‌گویند که بازیکن جوان نیست. شما این شهامت و شجاعت را در این ۳ سال نداشتید که از جوانان استفاده کنید و بعد از آن نیز نخواهید داشت، چون دیگر زمان ندارید.

تیم ملی با این مدیریت و سرمربی در جام جهانی موفق نمی شود

فریاد شیران بیان کرد: اگر سن برای سرمربی تیم ملی فوتبال مهم نیست بهتر است، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی و کریم انصاری فرد هم به تیم ملی فوتبال دعوت کنند. من نگران فوتبال آینده خود هستم و با این دست فرمان، مدیریت، سرمربی و کیفیت بازی، من هیچ امیدواری به موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی ندارم. الان آقایان وعده این را می‌دهند که ما به مرحله دوم جام جهانی صعود می‌کنیم. مردم بدانند که مرحله دوم جام جهانی آرزوی دور دستی نیست. چون ما اگر به مرحله بعدی راه یابیم تازه تعداد صعودکنندگان به اندازه جام جهانی قطر و ۳۲ تیم می‌شوند. در نهایت ما کار شق و قمری نمی‌کنیم.

خلیل زاده حق ندارد به مردم ایران توهین کند

فریاد شیران درباره اینکه استوری شجاع خلیل زاده مبنی بر اینکه "نگران نباش، اکثر مردم از مغز خود استفاده نمی‌کنند"، گفت: ایشان حق ندارد که به مردم ایران توهین کند. آیا فدراسیون فوتبال چنین توهینی می‌پذیرد و با ایشان برخورد می‌کند؟ کار زشتی کرد که این مطلب را منتشر کرد. من همه بازیکنان تیم ملی را محترم می‌شمارم، چون آنها تقصیر ندارند و تقصیر از سرمربی تیم ملی فوتبال است. اهانت به مردم ایران اقدام ناشایستی است. مردم ایران از عملکرد شما راضی نیستند. اگر نظر سنجی بگذارید، همه چیز را متوجه می‌شوید. مردم ایران بهترین مغز‌ها را دارند و نوابغ ایران در کشور‌های جهان هستند.