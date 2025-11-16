باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: به هر حال بردن استقلال خوزستان کار شاق و بزرگی نبود و حتی تراکتور هم باید میبردیم، اما این اتفاق رخ نداد و مساوی کردیم. برایم جای سوال بود که اسکوچیچ سرمربی تراکتور میگفت که من ناراحت هستم و این مساوی برای ما عین باخت است. فکر میکنم این مربی یادش رفته بود که جلوی چه تیمی بازی میکند. ما پرسپولیس هستیم و باید همه تیمها را ببریم.
او افزود: استقلال خوزستان شرایط سخت و مشکلات زیاد داشت و با آن شرایط به تهران آمده و بردن این تیم طبیعی بود و میتوانستیم گلهای بیشتری به این تیم بزنیم. این تغییر و تحولات ۲ حالت دارد و یا تیم متحول میشود و یا با مشکلات بیشتری مواجه میشود. خدا را شکر شروع خوبی با اوسمار بود و بازیکنان فعل خواستن را صرف کردند و انگیزه شان خیلی بالا بود. مسئله مهم این است که اوسمار به جوانان بها میدهد، اما وحید هاشمیان توصیه پذیر بود و یکسری از جوانان را داشت در پرسپولیس نابود میکرد.
داداش زاده درباره اینکه ارزیابی اش از استفاده همزمان از بیفوما و اورونوف در بازی با استقلال خوزستان را چطور میبیند، گفت: به نظرم سیستم هجومی اوسمار خیلی خوب بود و تیم پرسپولیس تحول پیدا کرد. ما انتظار چنین نتایجی را از سرخپوشان داریم و نه تنها این بازی بلکه بازیهای دیگر هم پیش رو داریم. به هر حال باید به سرمربی جدید زمان بدهیم و تماشاگران و پیشکسوتان نباید با یک باخت و یا مساوی از کوره در بروند و حرفهای ناجور بزنند. ما باید فضا را به جایی ببریم که تحت هر شرایطی از سرخپوشان حمایت کنیم.
او درباره اینکه گلزنی و پاس گل دادن سروش رفیعی را در بازی با استقلال خوزستان چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: رفیعی بازیکن بدی نبود، اما به خاطر اینکه فکرش اسیر مسائل حاشیهای بود، مستطیل سبز را از دست داده بود. سروش باید فکر و تمرکز را روی تمرینات و فوتبالش بگذارد تا بتواند خواسته طرفداران را برآورده کند. ضمن اینکه باید بداند که پرسپولیس مال مردم است و برای او نیست. شرایط سنی برخی از بازیکنان به صورتی است که باید جا را به جوانها بسپارند. جوانان با انگیزه و خوبی داریم و امیدوارم اوسمار از اینها بتواند استفاده کند.
داداش زاده درباره اینکه فرصت سوزی پرسپولیس را در بازی با استقلال خوزستان چطور ارزیابی میکند، گفت: همین طور که جلوی این تیم اهوازی فرصتها را از دست دادیم دیگر جای اشتباه نیست. بازیکنان به تدریج بهتر بازی میکنند و من فکر میکنم در بازی آینده فرصت سوزی نمیکنند و تک موقعیتها را گل میزنند. تیم استقلال خوزستان ضعفهای دفاعی داشت که این همه موقعیت پیش میآمد و تیمهای دیگر به این صورت نیستند. هر چند خط دفاع پرسپولیس هم آسیب پذیر است و باید خط دفاع خود را تقویت کنیم و لایههای دفاعی را بپوشانیم.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازی جام حذفی با تراکتور با تماشاگر شده است، گفت: این موضوع به نفوذ مالک باشگاه تراکتور برمی گردد که ارتباط خوبی با رئیس جمهور دارد. برای ما فرقی ندارد که بازی با طرفدار و یا بدون هوادار برگزار شود. طرفدارپرسپولیس در همه جا حضور هست و این بازی در تبریز است و قطعا هواداران تراکتور در ورزشگاه حضور دارند. اگر قانونی هست باید برای همه باشد و این امتحان هست. امیدوارم تماشاگران فضا را طوری تعبیه کنند که احترام همدیگر را حفظ کنند. اگر خدای نکرده بی احترامی و دشنامی صورت گرفت، به نظرم هواداران هر ۲ تیم را محروم کنند، تا درس عبرتی برای دیگر تیمها باشد. این به چه صورتی هست که در فضای طرفداری چنین الفاظی را بدهند و ما مخالف چنین مسائلی هستیم. البته همین مالکان و مدیر عاملان باعث میشوند که طرفداران به جان هم بیفتند. تربیون به دست آقایان میافتد و آنها برای خودشیرینی و خودنمایی و اینکه کاندید مجلس و شورای اسلامی شوند، میآیند حرفهایی میزنند و این اظهارات باعث میشود که فضای طرفداران بهم بریزد.
داداش زاده درباره اینکه ویدیو اهانت آمیز علیه هواداران استقلال را چطور ارزیابی میکند، گفت: برای ما فرقی نمیکند که استقلال یا پرسپولیس باشد. به نظرم حدادی مدیرعامل پرسپولیس کار بزرگی کرد و به او تبریک میگویم و فکر نمیکردم آن قدر پخته باشد و تصمیم عاقلانهای گرفت. امیدوارم تصمیمات جدی دیگری هم بگیرد. این کار، نادانی برخی از هواداران و پیچ هواداری را میرساند که در سایت باشگاه منتشر شد. ما نباید به همنوعهای خود بی احترامی کنیم و مکتب پرسپولیس همیشه به خاکی بودن و معرفت زبانزد عام و خاص بوده است و امیدوارم دیگر چنین اتفاقاتی در ورزشگاهها نیفتد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه واکنش مدیران استقلال را در مورد ویدیو منتشر شده چطور دیده است، گفت: به هر حال این موضوع طبیعی است. البته آنها به دنبال این هستند که رای برای انتخابات جمع کنند و مردم برخی از آقایان را خوب میشناسند و زیاد به این مسائل توجه نمی کنند. پرسپولیس باید کار خودش را انجام بدهد و همین طور تداوم داشته باشد و جلو برود تا موفق شود.
او درباره اینکه تعطیلات فیفا دی به نفع پرسپولیس است یا نه! گفت: قطعا به نفع تیمهایی هست که بحران زده و مشکل داشتند، هست و این تعطیلات برای پرسپولیس خیلی خوب است. امیدوارم اوسمار از این تعطیلات استفاده بهینه را ببرد.
داداش زاده درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران را چطور میبیند، گفت: همین نفرات به جام جهانی میروند و از اینها بهتر نداریم و همینها هستند. ما اصلا بازیکن شگفتی ساز نداریم و باید از تیم ملی حمایت کنیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه گالیاردی مربی ایتالیایی میتواند به تیم ملی فوتبال کمک کند، گفت: به نظرم هر مربی خارجی میتواند به تیم ملی فوتبال ما کمک کند، چون تفکرات خارجیها فرق میکند. البته این مربی ایتالیایی به شرطی میتواند کمک کند که اختیار تام داشته باشد و به نظراتش توجه کنند. اگر بخواهند در کارهای این مربی دخالت کنند، کار سخت میشود.
او درباره اینکه به نظرش تورنمنت چهار جانبه العین امارات محک جدی برای تیم ملی فوتبال است، گفت: باید ببینیم که چه تیمهایی در این تورنمنت شرکت میکنند. آیا واقعا تیمها با تمام قوا به این مسابقات میآیند؟ بازیهای تدارکاتی خوبی برای ما میشود به شرطی که استفاده خوبی کنیم. هدف شناسی کنیم و بدانیم که برای چه تورنمنتی داریم بازی میکنیم تا بتوانیم به خواسته خود برسیم. به هر حال هدف ما این است که برای اولین بار از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.