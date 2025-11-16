تیم ملی سوئیس در آستانه صعود مستقیم به جام جهانی قرار گرفته و تکلیف دانمارک و اسکاتلند در یک جدال رو در رو مشخص خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، شب گذشته چند دیدار برگزار شد.

در گروه B سوئیس ۴-۱ از سد سوئدی عبور کرد که از ۴ بازی قبلی خود فقط یک امتیاز گرفته و امیدوار بود با گراهام پاتر، سرمربی جدید، بتواند از روز‌های سیاه بگذرد، اما این دیدار هم نشان داد مشکلات سوئد جدی‌تر از اینهاست. در این دیدار تنها ۱۳ دقیقه از سوت آغاز بازی گذشته بود که بریل امبولو برای سوئیس میزبان گلزنی کرد و تیمش را پیش انداخت. با اینکه در ادامه نیمه اول و در دقیقه ۳۳ بنجامین نایجرن موفق شد بازی را به تساوی بکشاند، اما نیمه دوم برای سوئد به شکل کابوس‌واری رقم خورد. گل‌های گرانیت ژاکا از روی نقطه پنالتی، دن اندویه و یوهان مانزامبی سوئیس را ۴-۱ جلو انداختند تا سوئیس به راحتی سه امتیاز را بگیرد و در آستانه صعود به جام جهانی قرار بگیرد.

پیروزی دو بر صفر کوزووو در خانه اسلوونی در بازی همزمان باعث شد تا صعود سوئیس رسمی نشود و کوزوو با ۱۰ امتیاز و سه امتیاز کمتر نسبه به سوئیس در رتبه دوم قرار گیرد. کوزوو برای صعود مستقیم به جام جهانی باید سه شنبه شب در بازی آخر این گروه با اختلاف ۶ گل سوئیس را ببرد وگرنه راهی پلی اف خواهد شد. سوئد هم علی رغم عملکرد فاجعه بار در این مسابقات و قرار گرفتن در انتهای جدول گروه B به لطف درخشش در لیگ ملت‌های اروپا در پلی آف صعود به جام جهانی حاضر خواهد بود.

در گروه C هم هر دو تیم دانمارک و اسکاتلند که شانس صعود به جام جهانی هستند فرصت سوزی کردند. وایکنیگ‌ها در خانه مقابل بلاروس با تساوی ۲-۲ متوقف شدند و اسکاتلند در یونان سه بر دو شکست خورد تا دانمارک حالا با ۱۱ امتیاز صدرنشین باشد و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در رتبه دوم گروه بماند. جدال فینال گونه سه شنبه شب اسکاتلند و دانمارک در هفته پایانی تکلیف این گروه رو مشخص می‌کند. یک تساوی هم در گلاسکو می‌تواند دانمارک را مستقیم راهی جام جهانی کند و اسکاتلند را به پلی آف بفرستد و اسکاتلندی‌ها برای صعود مستقیم باید در خانه پیروز شوند.