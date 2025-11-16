عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید هر نوع خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه آن جنگ پایانی رژیم صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - روح‌الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقض آتش‌بسی که از طرف رژیم صهیونیستی علیه غزه صورت می‌گیرد، گفت: از آغاز فرایند آتش‌بس و پیش از آن، خیلی روشن بود که رژیم خون‌خوار و غدّار، کسی که کشتار کودکان و زنان را در دستورکار رسمی خودش دارد، به هیچ عهد و پیمانی وفادار نخواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان بیان کرد: تصمیم دوستان و برادران ما در حماس و مردم غزه بود که این اتفاق بیفتد و حتماً بهترین تصمیم بود، اما آن‌ها می‌دانستند که این آتش‌بس به‌معنی پایان منازعه نیست. جنس منازعه و سطح منازعه متفاوت شد و حتماً رژیم، بعد از اینکه احساس کرد در یک تهدید وجودی جدی بعد از طوفان‌الاقصی قرار گرفته، دست به اقدامات بی‌سابقه زد و روزبه‌روز در این گرداب و باتلاقی که سابقه چنددهه‌ای دارد خودش را گرفتارتر خواهد کرد این نوع رفتار از جانب این رژیم تعجبی ندارد.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس اظهار کرد: نکته این است که آن کشور‌های غربی که حامی رژیم صهیونیستی هستند و این ظلم‌های رژیم را به‌عنوان حق مشروع رژیم قلمداد می‌کنند، چهره‌شان روزبه‌روز در دنیا عیان‌تر می‌شود و روزبه‌روز مشخص می‌شود که ادعاهای حقوق بشر، ادعایی پوچ بیش نیست و به‌نظر می‌رسد که بهتر است هرچه سریع‌تر خودشان را از این گردابی که رژیم صهیونیستی خود و آن‌ها را به درون آن می‌کشد، جدا کنند و از این ورطه خارج شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هم در ایران، هم در لبنان، هم در یمن و هم در عراق، تمام توان برای دفاع از کیان ملت‌های منطقه در کشورهای اسلامی بیش از پیش ایجاد شده و آمادگی برای هر نوع تهاجم بیش از گذشته است. 

نجابت تاکید کرد: شاید در گذشته ما در یک سطوحی دچار غافلگیری شده بودیم، اما به فضل خدا، با تدابیری که در رئوس سازمان مقاومت در منطقه ایجاد شده، تردید نکنید هر نوع خطای مجدد رژیم، یک ضربه مهلک است و اگر که خدای نکرده به سرش بزند که ایران اسلامی را دچار چالش کند، حتماً جنگ دوم نیست بلکه آن جنگ پایانی رژیم صهیونیستی است و رژیم حتماً به‌سرعت به نابودی خودش نزدیک می‌شود و نابودی خودش را به دست خودش محقق می‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
در جنگ ۱۲ روزه کجا بودی که حالا حرف از نابودی اسراییل میزنی؟ یا در خانه پنهان شده بودی یا در حال فرار به شمال ‌بودی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
من از اسراییل متنفرم ولی به نظرم هیچ وقت نابود نمیشه چون آمریکا پشتش هستش و حمایتش می‌کنه
۱
۴
پاسخ دادن
Armenia
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی در هر صورت دیر یا زود رو به افول و فروپاشی پیش می رود
۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بهشون این دفعه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ایندفعه تنگه بسته میشه و همه چاههای منطقه نابود میشه و همه عربا رو مسلح میکنیم و همه کشورای عربی یمن میشن طوری که تا صد سالم یه قطره نفت گیر کسی نیاد
۱۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بنده خدا تنگه را ببندی که اقلام اساسی کشور واردات آن متوقف می شود. در ثانی آنها خودشان بزرگترین تولید کننده نفت هستند خیلی هم بدشان نمی آید تنگه بسته شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اسکل
United States of America
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بیزحمت اگه میشه تنگه را کامل نبندش / یه کوچلو لاش باز بزار
خودمون بتونیم بریم و بیائیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
میدونی آمریکا جه قدر نفت داره ، در ثاتی اگه اینکار کنی همه کشور ها بهت حمله میکنند در سطح مشترک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر گور بابای اسراییل و امریکا و هر کسی که شما میگید دشمن.تو رو خدا به فکر کمبود آب باشید به فکر مایحتاج و معیشت مردم باشید گیریم اسراییل لعنتی گور به گور بشه آیا مشکل مملکت ما حل میشه؟؟؟؟
۹
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروووززززززززززززززززززززییییییییییییییییییییی
Iran (Islamic Republic of)
اسرائیل بدون ناتو «حتی ۲۴ ساعت» در برابر ایران دوام نمی‌آورد
۰۹:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل بدون ناتو «حتی ۲۴ ساعت» در برابر ایران دوام نمی‌آورد
۱۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ایران می تواند در عرض کمتر از ۲۴ ساعت اسرائیل را از روی زمین محو و ناف ترامپ را هدف قرار دهد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی آمریکا جنایتکار شده است.
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی ترکیه جنایتکار شده است.
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی اسرائیل جنایتکار شده است.
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
همش حرف
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
هزینه ای نداره . کنتور هم نمیفته. خخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
توجنگ ۱۲ روزه کجا بودی که حالا بلبل زبونی میکنی و هل من مبارز میطلبی ؟!؟
۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
در خواب تموز تشریف داشت!!
Iran (Islamic Republic of)
ایرج رحمانی
۰۸:۵۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سلام بر شیر مرد استان فارس. واقعا نان پدر و شیر مادر حلالت ای دلاور و پهلوان ...نان حلال سر سفره چه غوغایی می کند...
۱۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر منشا بی‌ثباتی در منطقه هستند.
آمریکا، کشورهای اروپایی، ناتو،ترکیه و اسرائیل از اسنفد ماه سال 1400 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه هستند.
۱۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قناد
۰۸:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آخه چقدر آدم بیخودی و رواعصابی هستی زیر بعضی از اخبار پنجاه تا کامنت میذاری . معمولا هم طولانی ... آدم بیزار میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مشکل اصل ما با دشمن در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
ولی اما متأسفانه خیانتکاران داخل کشور هم همه جانبه با دشمن همکاری کردند و هنوز هم و باز هم همکاری می کنند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ناف ترامپ را در سواحل جنگل‌های قناری هدف قرار دهید .
Iran (Islamic Republic of)
آزمایش هسته ای آمریکا جنایتکار، 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار است.
۰۸:۴۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آزمایش هسته ای آمریکا جنایتکار، 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار است.
۱۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
1 - آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
2 - اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
3 - ناتو جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
4 - عربستان سعودی جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
5 - امارات جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
6 - ترکیه جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
7 - اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
۲۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دوباره گوشی افتاد دست این ادم روانی و بیکار !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
توصیه می کنم خودت را به یک روانپزشک نشان بده .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دولت وحشی آمریکا جنایت کار فرمان، مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران در خرداد و تیر ماه سال 1404 ثابت کرده است و نشان داده است که یک حیوان تمام عیار بوده است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران 100 درصد فقط به طور مستقیم، علنی و آشکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار صورت گرفته است ایران باید از ترامپ جنایتکار شکایت کند.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.


1 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
2 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
3 - جنایات جنگی رژیم وحشی صدام جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
۱۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چقدر بیکار و الافی تو ،چقدر رو مخی !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مشکل اصل ما با دشمن در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
ولی اما متأسفانه خیانتکاران داخل کشور هم همه جانبه با دشمن همکاری کردند و هنوز هم و باز هم همکاری می کنند چرا؟
۱۲
