باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - روح‌الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقض آتش‌بسی که از طرف رژیم صهیونیستی علیه غزه صورت می‌گیرد، گفت: از آغاز فرایند آتش‌بس و پیش از آن، خیلی روشن بود که رژیم خون‌خوار و غدّار، کسی که کشتار کودکان و زنان را در دستورکار رسمی خودش دارد، به هیچ عهد و پیمانی وفادار نخواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان بیان کرد: تصمیم دوستان و برادران ما در حماس و مردم غزه بود که این اتفاق بیفتد و حتماً بهترین تصمیم بود، اما آن‌ها می‌دانستند که این آتش‌بس به‌معنی پایان منازعه نیست. جنس منازعه و سطح منازعه متفاوت شد و حتماً رژیم، بعد از اینکه احساس کرد در یک تهدید وجودی جدی بعد از طوفان‌الاقصی قرار گرفته، دست به اقدامات بی‌سابقه زد و روزبه‌روز در این گرداب و باتلاقی که سابقه چنددهه‌ای دارد خودش را گرفتارتر خواهد کرد این نوع رفتار از جانب این رژیم تعجبی ندارد.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس اظهار کرد: نکته این است که آن کشور‌های غربی که حامی رژیم صهیونیستی هستند و این ظلم‌های رژیم را به‌عنوان حق مشروع رژیم قلمداد می‌کنند، چهره‌شان روزبه‌روز در دنیا عیان‌تر می‌شود و روزبه‌روز مشخص می‌شود که ادعاهای حقوق بشر، ادعایی پوچ بیش نیست و به‌نظر می‌رسد که بهتر است هرچه سریع‌تر خودشان را از این گردابی که رژیم صهیونیستی خود و آن‌ها را به درون آن می‌کشد، جدا کنند و از این ورطه خارج شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هم در ایران، هم در لبنان، هم در یمن و هم در عراق، تمام توان برای دفاع از کیان ملت‌های منطقه در کشورهای اسلامی بیش از پیش ایجاد شده و آمادگی برای هر نوع تهاجم بیش از گذشته است.

نجابت تاکید کرد: شاید در گذشته ما در یک سطوحی دچار غافلگیری شده بودیم، اما به فضل خدا، با تدابیری که در رئوس سازمان مقاومت در منطقه ایجاد شده، تردید نکنید هر نوع خطای مجدد رژیم، یک ضربه مهلک است و اگر که خدای نکرده به سرش بزند که ایران اسلامی را دچار چالش کند، حتماً جنگ دوم نیست بلکه آن جنگ پایانی رژیم صهیونیستی است و رژیم حتماً به‌سرعت به نابودی خودش نزدیک می‌شود و نابودی خودش را به دست خودش محقق می‌کند.