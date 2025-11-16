باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افراد آسیب‌پذیر چه کسانی هستند؟ + فیلم

مربی پویش آموزش همگانی ستاد مدیریت بحران شهر تهران در مورد افراد آسیب پذیر نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانم سلمانی پارسا، عضو دوام و مربی پویش آموزش همگانی ستاد مدیریت بحران شهر تهران در خصوص افراد آسیب پذیر توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

