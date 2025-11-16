باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، گفت: در پی گذر از پیک تابستان سخت امسال، راهبرد صنعت برق حرارتی و رویکرد عملیاتی این شرکت، تمرکز و دقت بر انجام به موقع و باکیفیت تعمیرات واحد‌های تولیدی است.

مسعود مرادی در تشریح جزئیات این پروژه افزود: واحد گاز شماره ۶ نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با ظرفیت ۱۲۳ مگاوات، توسط شرکت جنرال الکتریک ساخته شده و عمر آن به بیش از سه دهه می‌رسد. این قدمت، عملیات تعمیراتی را پرریسک و روند آن را کند می‌کند، اما به لطف توانمندی متخصصان این شرکت، این پروژه در زمان معین با موفقیت به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران خاطرنشان کرد: این فعالیت تعمیراتی، ششصد و بیست و دومین پروژه تعمیرات اساسی در تاریخ این شرکت است که بدون کوچکترین مشارکت خارجی و تماماً توسط توان و ظرفیت‌های داخلی درحال انجام است

او تصریح کرد: عملیات رفع اشکال مهندسی و تعمیرات اساسی واحد G ۱۱ این نیروگاه نیز در روز‌های جنگ ۱۲ روزه اخیر و در اوج شدت گرما و پیک برق، با بهره‌گیری از توان متخصصان این شرکت به سرانجام رسید که این موفقیت، به افزایش ضریب آمادگی و تولید پایدار نیروگاه کمک شایانی نمود.