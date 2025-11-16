شهروندخبرنگار ما به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصاویری از برگزاری چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهه فاطمیه مختص به روز‌هایی است که برای شهادت حضرت زهرا (س) است. مراسم سوگواری برگزاری می‌کنند تا حزن و اندوه خود را به جامعه مسلمانان و خدای خدای خویش ابراز کنند. عزاداران این بانوی مکرم اسلام رخت سیاه بر تن می‌کنند و با حضور در محافل عزاداری در رثای شهادت دخت نبی اکرم مراسم سوگواری برگزار می‌کنند. به همین مناسبت چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم شهرستان قم برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

مراسم سوگواری به مناسبت فاطمیه

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

نمایشگاه زیر سایه مادر

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم

برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
شهروندخبرنگار قم؛
حال و هوای هیئت منتظران یار در محله شهر قائم در دهه دوم فبطمیه + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
گرامیداشت ایام فاطمیه با برپایی نمایشگاه کوچه‌های بنی هاشم در دیزج دیز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
مشکلات پرداخت عوارض خودرو در مشهد از زبان شهروندخبرنگار
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
استخر روباز مدرسه ای در منطقه دروس تهران اهالی را به دردسر انداخت
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
آخرین اخبار
استخر روباز مدرسه ای در منطقه دروس تهران اهالی را به دردسر انداخت
مشکلات پرداخت عوارض خودرو در مشهد از زبان شهروندخبرنگار
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس