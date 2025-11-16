شهروندخبرنگار ما به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصاویری از برگزاری چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهه فاطمیه مختص به روزهایی است که برای شهادت حضرت زهرا (س) است. مراسم سوگواری برگزاری میکنند تا حزن و اندوه خود را به جامعه مسلمانان و خدای خدای خویش ابراز کنند. عزاداران این بانوی مکرم اسلام رخت سیاه بر تن میکنند و با حضور در محافل عزاداری در رثای شهادت دخت نبی اکرم مراسم سوگواری برگزار میکنند. به همین مناسبت چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم شهرستان قم برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - قم
