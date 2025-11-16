باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خشم یهودیان حریدی از خدمت اجباری + فیلم

صد‌ها هزار نفر از حریدی‌ها در تظاهراتی اعتراض خود را نسبت به طرح سربازی اجباری ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با انتشار ویدیویی گزارش داد ده‌ها نفر از یهودیان حریدی مخالف خدمت اجباری، خودروی بن تسور عضو کنست (پارلمان اسرائیل) را در محاصره گرفتند و شیشه آن را خرد کردند.

 

مطالب مرتبط
خشم یهودیان حریدی از خدمت اجباری + فیلم
young journalists club

 آماری که نشان می‌دهد چند درصد از زمین‌های فلسطین را رژیم صهیونیستی خریداری کرده است + فیلم

خشم یهودیان حریدی از خدمت اجباری + فیلم
young journalists club

بازخوانی یک شگفتی + فیلم

خشم یهودیان حریدی از خدمت اجباری + فیلم
young journalists club

بیانیه رسمی نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۵۸۳

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۲۹۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم
۹۴۶

سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم
۷۵۱

بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم
۷۴۵

انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
همین قوم حریری در امریکا و کانادا هم هستند
دختران تا سنی درس تورات و خانه داری و فرزنداوری میخوانند
پسران تورات و مهارتی کسب میکنند
خانواده ها تصیمیم میگیرند برای ازدواج فرزندان .ان هم در سننین پایین
پابنده به هیچ قانونی نیستند
حتی بچه های کوچک حجاب دارند
خانمها وقتی ازدواج کردند .میتواند از کلاه گیسویی استفاده کنند و حجاب نگذارند
درست مثل قرن های گذشته زندگی میکنند .خیلی تکنولوژی را حرام می پندارند .حتی تلویزیون
مسیحی هایی بنام Amish. از این ها هم سختگیر تر هستند
لطف کنید .راجع شون اطلاع رسانی کنید
حتی وسیله تقلیه استفاده نمیکنند .از حیوانات و کالیسکه برای حمل و نقل استفاده میکنند .بیشتر مواقع لباس مشکی بلند و مردان ریش ها و موهای بلند دارند
۰
۱
پاسخ دادن