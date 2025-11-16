کارلوس آلکاراس و یانیک سینر با پیروزی مقابل رقبای خود به فینال تور پایان فصل تنیس ۲۰۲۵ موسوم به Nitto ATP Finals راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - کارلوس آلکاراس با برتری ۲-۰ مقابل فلیکس اوژه‌آلیاسیم به دیدار پایانی مسابقات تورین رسید.  مرد اول تنیس جهان بازی را کوبنده آغاز کرد و ست اول را ۶-۲ برد و در ست دوم نیز نفر هشتم رده‌بندی را ۶-۴ کنار زد تا برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود به فینال رقابت‌های پایان فصل تنیس مردان صعود کند.

پس از رافائل نادال در سال ۲۰۱۳، آلکاراس نخستین بازیکن اسپانیایی است که راهی فینال این مسابقات می‌شود.  کارلیتوس هم‌چنین در ۱۱ تورنمنت آخری که شرکت کرده توانسته به ۱۰ فینال برسد.

به این ترتیب چهره دومین فینالیست رقابت‌های تورین نیز مشخص شد و روز یک‌شنبه آلکاراس و سینر بهترین بازیکنان حال حاضر تنیس جهان مطابق پیش‌بینی‌ها برای کسب عنوان قهرمانی رودرروی هم قرار بگیرند. سینر هم عصر دیروز با پیروزی مقابل آلکس د مینور استرالیایی موفق شده بود راهی فینال شود.

در تقابل‌ها آلکاراس ۱۰-۵ از همتای ایتالیایی خود پیش است و در هشت رویارویی آخر تنها یک بار طعم شکست را چشیده است. این دو ستاره جوان امسال در سه فینال گرند اسلم (رولان گاروس، ویمبلدون و اوپن آمریکا) و دو فینال مسترز (رم و سینسیناتی) با هم رو‌به‌رو شدند و حالا باید برای آخرین جام بزرگ فصل به مصاف هم بروند.

کارلوس آلکاراس پیش از نبرد حساس با یانیک سینر در فینال مسابقات تورین اعتراف کرد که شانس قهرمانی همتای ایتالیایی خود را بیشتر می‌داند.  مرد اول تنیس جهان معتقد است بازی در سالن و حمایت تماشاگران تورینی، کفه ترازو را به نفع سینر سنگین می‌کند.  «درست است که من به خاطر نتایج خوبم در این فصل نفر اول رده‌بندی هستم، اما صادقانه بگویم که شانس سینر فردا در فینال بیشتر است. او در مسابقات داخل سالن پیروزی‌های زیادی داشته، و این زمین مورد علاقه اوست و تمام تماشاگران هم پشتش خواهند بود.» ستاره اسپانیایی افزود: «با این حال می‌دانم که توانایی شکست دادن او را دارم. اگر فکر می‌کردم شانسی ندارم، اصلاً وارد زمین نمی‌شدم که بدنم را به خطر بندازم. بعد از نمایشی که امروز داشتم، مطمئنم می‌توانم حتی بهتر هم بازی کنم.»

برچسب ها: یانیک سینر ، کارلوس آلکاراس
