بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

پدر علم هواشناسی ایران در مورد بارش ها در ایران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اردکانی، پدر علم هواشناسی ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در‌خصوص بارش ها در ایران نکاتی بیان کرد.

 

 
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مطمئن هستید؟

اگر نیامد چی میخواین بگین ؟؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
تا زمانی که در مملکت برای پیشبرد کارها دروغ مشکل گشاست.
و گرانی های افسار گسیخته و روز افزون پا برجاست، منتظر باران نباشید. هرچند خداوند مهربانتر از اینهاست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
همانطور که خدا مهربان تر از این حرفاست، خشمش هم خشمگین تر از این حرفاست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فعلا بذارید باران دیشب که در تهران قرار بود بیاد و هشدار زرد گرفت رو هضم کنیم.دین وینیگتن آمریکایی چند روز پیش در مورد هارپ و جنگ اقلیمی آمریکا با ایران پرده برداشت بازم مسئولین دنبال ان الله ماشالله و انکار این جنگ هستند طوریکه آدم بهشون یواش یواش شک میکنه!
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
الله اکبر الله اکبر
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
تکبیر ؟؟؟؟ !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
پاییز داره تموم میشه زمستون هم داره میرسه اما هیچ شباهتی به پاییز نداشت امسال!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
پس نماز باران بخوانیم
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بخوانی باران تبدیل به ابر میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بعید میدونم
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
این اساتید گرام نمیگن روزای ابری دولت باید از مردم بخواد ماشینا و شوفاژا و بخاری هاشون رو خاموش کنن تا هوا سرد بشه تا ایرا بتونن ببارن
۲
۱۰
پاسخ دادن