باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۶:۱۳ صبح امروز یک مورد حادثه واژگونی مینی‌بوس در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی، پس از صالح‌آباد، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه مینی‌بوس شخصی، سرویس پرسنل یکی از مراکز صنعتی اطراف بوده و با شش سرنشین مرد به دلایل نامشخصی واژگون شده است.

ملکی افزود: پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی، تمامی سرنشینان از خودرو خارج شده بودند، اما همگی دچار مصدومیت شده بودند که با حضور عوامل اورژانس، این افراد به آنها تحویل داده شدند. آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، خودرو را به حاشیه امن جاده منتقل کرده و محل را جهت بررسی علت حادثه تحویل پلیس راهور دادند.

وی ادامه داد: در اثر واژگونی مقداری نشت گازوئیل نیز در محل رخ داده بود که با حضور نیرو‌های شهرداری، پاک‌سازی و ایمن‌سازی کامل انجام شد. عملیات در ساعت ۶:۵۳ دقیقه پایان یافت و محل برای پیگیری‌های بعدی در اختیار پلیس راهور تهران قرار گرفت.