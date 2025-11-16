باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روستای دوستدار کتاب + فیلم

کتابخانه روستای فرسش الیگودرز در استان لرستان از سال ۹۵ برای اهالی روستا، فضایی برای ایجاد دوستی و همدلی فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود ورود اینترنت به روستای فرسش الیگودرز عشق به کتاب هنوز در دل مردم جا دارد و از کودکان تا بزرگسالان به دنیای قصه‌ها سفر می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
روستای دوستدار کتاب + فیلم
young journalists club

معضل جهانی کاهش سرانه مطالعه + فیلم

روستای دوستدار کتاب + فیلم
young journalists club

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم

روستای دوستدار کتاب + فیلم
young journalists club

کتابی که به روان‌خوانی کودک کمک می‌کند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله مجدد آمریکا به یک شناور در آب‌های بین المللی + فیلم
۱۰۶۲

حمله مجدد آمریکا به یک شناور در آب‌های بین المللی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
گردشگری مرگ در جنگ بوسنی + فیلم
۶۶۰

گردشگری مرگ در جنگ بوسنی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی در مرکز پوشاک کره جنوبی + فیلم
۶۴۲

آتش‌سوزی در مرکز پوشاک کره جنوبی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
افشای نقش سران آمریکا در پرونده قاچاق جنسی + فیلم
۶۱۲

افشای نقش سران آمریکا در پرونده قاچاق جنسی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
نگین سبز مازندران در فهرست جهانی گردشگری + فیلم
۵۱۴

نگین سبز مازندران در فهرست جهانی گردشگری + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.