باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، آمادگی کشورش را برای دفاع در برابر «هرگونه تهدید و تجاوز جنایتکارانه» اعلام کرد، در حالی که تأکید کرد برنامه او همچنان «صلح» است.

وی همچنین ترینیداد و توباگو را به دلیل برنامه‌ریزی برای انجام رزمایش نظامی در نزدیکی سواحل ونزوئلا و در میانه تنش‌های فزاینده بین کشورش و ایالات متحده محکوم کرد.

مادورو در سخنانی که از شبکه تلویزیونی دولتی Venezolana de Television پخش شد، گفت: «دولت ترینیداد و توباگو بار دیگر به طور غیرمسئولانه رزمایش‌های نظامی را در آب‌های قلمرویی خود در نزدیکی ایالت سوکره ونزوئلا اعلام کرده است که تهدیدی برای ونزوئلا و صلح در کارائیب محسوب می‌شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن بر سر برنامه احتمالی عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در حال افزایش است.

منبع: باهانیوز