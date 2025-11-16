رئیس‌جمهور ونزوئلا، با اعلام آمادگی کامل برای دفاع در برابر هرگونه تهدید و تجاوز جنایتکارانه، رزمایش نظامی ترینیداد و توباگو در نزدیکی سواحل این کشور را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، آمادگی کشورش را برای دفاع در برابر «هرگونه تهدید و تجاوز جنایتکارانه» اعلام کرد، در حالی که تأکید کرد برنامه او همچنان «صلح» است.

 وی همچنین ترینیداد و توباگو را به دلیل برنامه‌ریزی برای انجام رزمایش نظامی در نزدیکی سواحل ونزوئلا و در میانه تنش‌های فزاینده بین کشورش و ایالات متحده محکوم کرد.

مادورو در سخنانی که از شبکه تلویزیونی دولتی Venezolana de Television پخش شد، گفت: «دولت ترینیداد و توباگو بار دیگر به طور غیرمسئولانه رزمایش‌های نظامی را در آب‌های قلمرویی خود در نزدیکی ایالت سوکره ونزوئلا اعلام کرده است که تهدیدی برای ونزوئلا و صلح در کارائیب محسوب می‌شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن بر سر برنامه احتمالی عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در حال افزایش است.

منبع: باهانیوز

برچسب ها: رئیس جمهور ونزوئلا ، ترینیداد و توباگو
