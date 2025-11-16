باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین دیدار گروه هفتم از رقابتهای فوتسال قهرمانی دانشآموزان جهان، تیم دانشآموزی پسران کشورمان شب گذشته به مصاف چینتایپه رفت و موفق شد با پیروزی ارزشمند ۳ بر یک به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شود.
در این بازی تیم رضا داورزنی در نیمه اول با دو گل نعمتی و جواد رسولزاده با برتری مقابل حریف شرق آسیایی خود به رختکن رفت و با شروع نیمه مربیان تحت فشار پرس شدید تایپه قرار گرفت.
تیم دانشآموزی پسران ایران علیرغم دریافت گل در دقیقه۳۰، بلافاصله این گل را با هنرنمایی کیارش محمدی پاسخ داد تا در ادامه با حفظ برتری ۳ بر یک و کنترل جریان بازی و همچنین اجرای تاکتیک پاورپلی حفظ، با تقسیم انرژی خوب آماده دیدار یک شانزدهم شود.
گفتنی است تیمملی دانشآموزان پسر ایران امروز یکشنبه در مرحله یک شانزدهم به مصاف کرواسی (۳) خواهد رفت که این دیدار ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
تیم فوتسال دختران ایران نیز با کسب یک برد، یک تساوی و یک باخت از دور مسابقات حذف شد.