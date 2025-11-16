روزنامه البیان به گلی که رضا غندی پور مهاجم ایرانی الوحده به ثمر رساند واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الوحده در لیگ کاپ امارات با گلی که ستاره ایرانی این تیم در دقایق پایانی به ثمر رساند از شکست گریخت.

رضا غندی پور در دقیقه ۷۹ وارد زمین شد و در دقیقه ۹۹ توانست گل تساوی را برای تیم مورایس به ثمر رساند البته او دردقیقه ۹۳ هم گلزنی کرد که گل او با کمک VAR مردود شد.

روزنامه البیان امارات به درخشش این مهاجم ایرانی واکنش نشان داد.

این روزنامه اماراتی با تیتر" رضا غندی پور با گلی که به ثمر رساند روند شکست ناپذیریی الوحده را حفظ کرد" نوشت: رضا غندی پور، بازیکن ایرانی تیم الوحده، با زدن گل دیرهنگام، تیمش را از شکست نجات داد و باعث شد تا این تیم با نتیجه ۲-۲ مقابل خورفکان به تساوی برسد. این بازی که در ورزشگاه آل نهیان برگزار شد، در نهایت برنده نداشت تا تیم مورایس روند شکست ناپذیریی خود را حفظ کند و برای بیست و هفتمین بازی پیاپی در تمام مسابقات، بدون شکست باقی بماند. آخرین باخت وحده ۳۱ ژانویه سال گذشته و مقابل عجمان در هفته چهاردهم لیگ آدنوک رقم خورد.

البیان در ادامه نوشت: این بازی، به‌خصوص در دقایق پایانی، بسیار هیجان‌انگیز بود. خورفکان ابتدا با یک گل به خودی جادسوم داسیلوا از وحده (دقیقه ۵۱) پیش افتاد و سپس ایلتون فیلیپ با یک ضربه پاشنه (دقیقه ۸۰) گل دوم را به ثمر رساند. عمر خریبین در دقیقه ۸۹ نتیجه را به ۲-۱ کاهش داد. در دقایق تلف شده، هیجان زیادی ایجاد شد؛ چرا که رضا غندی پور، بازیکن تعویضی ایرانی، در دقیقه ۹۰+۳ گلی زد که پس از بررسی ویدئویی به دلیل خطای فاکوندو روی مدافع عبدالله الرفاعی، لغو شد. اما همین بازیکن در دقیقه ۹۰+۹ گل تساوی را زد و تیمش را از شکست نجات داد.

الوحده در این بازی با غیاب چندین بازیکن کلیدی، به‌خصوص در خط دفاعی، رو‌به‌رو بود. خوزه مورایس، سرمربی پرتغالی الوحده، مجبور شد از دو بازیکن میانی، عبدالله حمد و جادسوم داسیلوا، در خط دفاع استفاده کند. بازی برگشت این دیدار، روز ۳۰ نوامبر جاری در ورزشگاه صقر بن محمد القاسمی برگزار خواهد شد.

مبین دهقان و محمد قربانی دو بازیکن ایرانی دیگر الوحده هستند. دهقان در این بازی ۹۰ دقیقه بازی کرد، اما محمد قربانی در اردوی تیم ملی فوتبال ایران به سر می‌برد.

